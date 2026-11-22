River recibe a Lanús por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura
El “Millonario” no quiere sorpresas en el inicio de los playoffs. Se enfrentan desde las 19 con transmisión de Cadena 3.
22/11/2026 | 15:06Redacción Cadena 3
FOTO: River va por el pase a cuartos de final.
River recibe este domingo a Lanús, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de Cadena 3. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.
River llega a este encuentro en medio de un muy flojo semestre que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, además de la serie de caídas en el Torneo Clausura que derivaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.
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Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el "Xeneize" se impuso con autoridad en Barranquilla. El equipo de Rodolfo Arruabarrena dominó la final y levantó su título continental número 19.
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Luego se dio la llegada de Leonardo Ponzio como DT interino y una serie de resultados positivos que le permitieron al "Millonario" terminar cuarto en la Zona B con 26 puntos, pero sin terminar de convencer al hincha.
Lanús, por su parte, tuvo un semestre muy irregular, aunque en el tramo final de la primera fase de este Torneo Clausura pudo enlazar una seguidilla de seis partidos sin perder para finalizar quinto en la Zona A con 26 unidades.
El ganador de este enfrentamiento conseguirá la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra el vencedor del encuentro entre Instituto y Huracán, que está programado para este domingo a las 22.
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Lectura rápida
¿Qué partido se juega este domingo? Se juega el partido entre River y Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.
¿Quiénes son los árbitros del encuentro? El árbitro es Pablo Dóvalo y el VAR será Gastón Monsón Brizuela.
¿Cómo llega River a este partido? River llega tras un semestre flojo, con eliminaciones en la Copa Argentina y Copa Sudamericana, y la salida de su DT Eduardo Coudet.
Qué posición ocupan River y Lanús en sus zonas? River terminó cuarto en la Zona B y Lanús quinto en la Zona A, ambos con 26 puntos.
¿Qué se juega el ganador del partido? El ganador clasificará a los cuartos de final, enfrentando al vencedor de Instituto y Huracán.