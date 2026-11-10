Passerini, ante la llegada de León XIV: "Hay una enorme esperanza de que sus palabras nos den paz"

En la previa de la llegada del papa León XIV a Córdoba, el intendente Daniel Passerini expresó su emoción por la visita y destacó la preparación de la ciudad para recibir al Pontífice. En diálogo con Cadena 3, aseguró que existe una “enorme esperanza” de que su presencia y sus palabras transmitan paz y fortalezcan la esperanza de los argentinos.

“Estamos ansiosos. La ciudad se ha preparado realmente como corresponde para un evento de estas características”, afirmó el jefe municipal, quien también agradeció a los trabajadores y a los distintos equipos que participaron del operativo.

Passerini mencionó especialmente al personal policial, los equipos de salud y los trabajadores municipales. También reconoció la tarea de quienes estuvieron a cargo de la limpieza y del transporte público, y subrayó que el esfuerzo se extendió durante los días previos.

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“Quiero agradecerle a toda la gente que está trabajando, a la gente que trabajó, pero también a la que va a seguir trabajando hasta el momento en que el Papa aterrice y comparta con nosotros”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que, más allá de las especulaciones previas, hubo un compromiso general para que Córdoba estuviera preparada. “Todos han trabajado. La gente de la limpieza, la gente de los colectivos. Todo el mundo está trabajando y trabajó ayer, trabajó el domingo para que la ciudad esté como está”, remarcó.

Los regalos que Córdoba preparó para el Papa

Durante la entrevista, Passerini adelantó cuáles serán algunos de los obsequios que la ciudad y la Iglesia de Córdoba tienen preparados para León XIV.

Uno de ellos es un cáliz que fue confeccionado especialmente y recorrió distintos puntos de la ciudad para que numerosas personas pudieran dejar su marca. Según explicó, pasó por hospitales, escuelas, el Cabildo y centros vecinales, entre otros espacios. En ese recorrido participaron, entre otros, el gobernador Martín Llaryora y el cardenal Ángel Rossi.

“Ese va a ser el regalo, uno de los regalos”, señaló el intendente.

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Además, en el Arzobispado, el cardenal Rossi le entregará al Pontífice una obra realizada en madera a partir de materiales de la economía circular. Se trata de un relieve que representa la Manzana Jesuítica, elaborado por la Escuela de Economía Circular.

Passerini explicó que la pieza tiene un significado especial porque ese conjunto arquitectónico es Patrimonio de la Humanidad y allí vivieron tanto el papa Francisco como el cardenal Ángel Rossi.

“Se hicieron dos piezas: una original y una réplica. La original se la va a llevar el papa León XIV, está firmada por mí y obviamente la va a firmar él. La otra le vamos a pedir que la deje en el Arzobispado para que Ángel Rossi la tenga para los cordobeses”, detalló.

A esos obsequios se sumará un mate, en un gesto que busca repetir el presente que Passerini le había entregado anteriormente al papa Francisco.

El intendente también contó que recibió un pañuelo confeccionado por la colectividad peruana, que le entregó la cónsul de ese país durante una velada brocheriana realizada el domingo por la noche en el Buen Pastor. La pieza lleva la inscripción: “Bienvenido el Papa peruano a Córdoba”, y Passerini anticipó que también intentará entregársela al Pontífice si tiene oportunidad.

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La expectativa por un encuentro con León XIV

Consultado sobre la posibilidad de mantener una conversación personal con el Papa, Passerini explicó que el primer contacto será durante la recepción y que cualquier intercambio posterior dependerá de la organización de la visita y de los protocolos de seguridad del Vaticano.

“El primer contacto va a ser ahora cuando lo recibamos. La expectativa siempre es poder tener algún intercambio. Le hemos traído los regalos, así que todo eso va a depender de la organización, de la seguridad vaticana, que es la que marca los tiempos y los momentos en los cuales nosotros podemos tomar contacto”, indicó.

Sin embargo, aclaró que para él lo central será que León XIV pueda encontrarse con la mayor cantidad posible de personas.

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“Eso seguramente es lo menos importante. Lo más importante es que tome contacto con todos los cordobeses, que haya muchísima gente, como ya la hay en el predio de FAdeA, y que en cada uno de los lugares la mayor cantidad de gente, no solo de Córdoba sino de todos lados que han venido, puedan tener contacto y recibir la bendición”, expresó.

Passerini también hizo referencia a la dimensión personal y religiosa de la visita. Su fe católica y el antecedente de las gestiones que había realizado para que el entonces papa Francisco visitara la Argentina le dan un significado particular a la llegada de León XIV.

“Desde el lado de la fe, tengo una enorme esperanza de que su visita, su bendición y, sobre todo, sus palabras nos den mucha paz y mucha esperanza”, afirmó.

Informe de Lucía González y Guillermo López.