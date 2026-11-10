Así es el papamóvil que utilizará León XIV en Córdoba: cabina transparente y escalera eléctrica

El papa León XIV utilizará en Córdoba un papamóvil especialmente diseñado para su visita a la Argentina. Se trata de dos vehículos desarrollados por Toyota Argentina sobre la base de una pickup Hilux, que fueron modificados para cumplir con los requisitos técnicos y protocolares establecidos por el Vaticano.

Las unidades estarán destinadas a los desplazamientos del Pontífice en Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Una de sus características principales es la estructura abierta con una cúpula transparente, que permitirá que el Papa pueda saludar y mantener contacto visual con los fieles durante los recorridos.

Los vehículos cuentan con motor turbodiésel de 2.8 litros, transmisión automática y tracción 4x4.

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Un diseño especial para acercar al Papa a los fieles

El desarrollo de los dos papamóviles demandó siete semanas de trabajo y se realizó junto a proveedores locales. La transformación estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozados vehiculares.

La modificación más importante fue el reemplazo de la caja de carga convencional de la Hilux por una estructura abierta, diseñada especialmente para el traslado protocolar del Pontífice.

El vehículo tiene 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 3,10 metros de altura, y cuenta con capacidad para transportar hasta siete personas.

En la parte trasera se encuentra el asiento principal reservado para León XIV, acompañado por dos asientos auxiliares y espacios destinados al personal de asistencia.

La cúpula transparente y la protección durante los recorridos

Uno de los elementos más distintivos del papamóvil es la cúpula transparente de policarbonato instalada sobre el sector posterior. Su función es proteger al Pontífice de las condiciones climáticas sin impedir que los fieles puedan verlo durante los desplazamientos.

La cubierta incorpora iluminación LED y fue integrada a una estructura sometida a evaluaciones técnicas mediante el método de elementos finitos, utilizado para analizar esfuerzos y posibles deformaciones antes de su fabricación.

Un dato importante es que el vehículo no cuenta con blindaje. Su configuración responde a los criterios establecidos por el Vaticano para este tipo de recorridos, con prioridad en la cercanía y el contacto visual del Papa con el público, a velocidades reducidas.

Escalera eléctrica y detalles del interior

El acceso al espacio reservado para León XIV se realiza por la parte trasera mediante una escalera eléctrica, que funciona a través de pulsadores. El sistema incorpora barandas y plataformas laterales para facilitar el ascenso y descenso.

En el interior se instalaron tres asientos tapizados en ecocuero blanco: uno principal para el Papa y dos auxiliares. El piso está cubierto con alfombra roja y los revestimientos fueron fabricados en ABS, un material utilizado habitualmente en la industria automotriz por su resistencia.

También fue necesario recalibrar la suspensión para soportar el peso adicional generado por las modificaciones. Con sus siete ocupantes, el vehículo alcanza una masa total estimada de 2.935 kilogramos.

Los papamóviles serán donados al Vaticano

Las dos unidades tienen pintura blanca, el escudo pontificio en ambos laterales y banderines oficiales del Vaticano. Además, llevan la patente S.C.V. 1, correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Una vez concluida la visita de León XIV a la Argentina, los vehículos serán donados a la Santa Sede. Sin embargo, permanecerán bajo guarda y mantenimiento en el país para atender posibles necesidades futuras de la Iglesia.