Esperó 39 años para repetir la foto: conoció a Juan Pablo II y aguarda a León XIV en el mismo lugar

FOTO: Eliseo Márquez estuvo en ese mismo sitio cuando el papa Juan Pablo II salió al balcón en 1987.

FOTO: Eliseo Márquez estuvo en ese mismo sitio cuando el papa Juan Pablo II salió al balcón en 1987.

FOTO: Eliseo Márquez estuvo en ese mismo sitio cuando el papa Juan Pablo II salió al balcón en 1987.

Hay encuentros que parecen escritos por el destino. En la vigilia por la llegada del papa León XIV a Córdoba, el cronista de Cadena 3 Orlando Morales encontró una historia que conecta dos visitas papales separadas por 39 años: la de Juan Pablo II, en 1987, y la que protagonizará este martes el actual Pontífice.

Frente al Arzobispado, donde León XIV tiene previsto llegar alrededor del mediodía, Morales conoció a Eliseo Márquez, un hombre que no eligió ese lugar por casualidad. Hace casi cuatro décadas estuvo exactamente allí, frente al balcón desde el que Juan Pablo II saludó a una multitud de cordobeses.

Eliseo conserva una fotografía de aquella jornada. En la imagen aparece el Papa de espaldas, mirando hacia la gente desde el balcón. Ahora, 39 años después, volvió al mismo sitio con un objetivo: conseguir una nueva foto, esta vez con su celular, y ser testigo de otro capítulo de la historia de la Iglesia en Córdoba.

La foto que guarda desde la visita de Juan Pablo II

La historia comenzó cuando Orlando Morales recorría la zona y advirtió que Eliseo estaba sentado, decidido a permanecer allí. Al preguntarle por qué no quería moverse de ese lugar, descubrió el motivo: había estado frente al Arzobispado durante la visita de Juan Pablo II.

“Mi nombre es Eliseo Márquez”, se presentó, y al recordar aquella experiencia, no pudo ocultar la emoción: “Los caminos del Señor son insondables y Él me ha hecho que yo esté hoy acá tratando de dar testimonio de todo lo que he vivenciado en ese momento cuando vino Juan Pablo II y ahora esperando con ansias ver al Papa León”.

En 1987, Eliseo trabajaba en el Banco del Suquía. Al salir de su jornada laboral, se acercó hasta el lugar junto a una compañera que vivía en las inmediaciones. Para esperar al Papa, sacaron dos banquitos de un departamento y se instalaron frente al balcón.

“Dios nos dio la posibilidad, pero no era la tecnología tan buena para sacar las fotos, entonces no tengo tan nítida”, recordó.

Esta vez, decidió prepararse de otra manera: se compró un celular nuevo para intentar conseguir una imagen mejor. Su intención era permanecer allí desde las 2.30 de la madrugada para asegurarse un lugar desde el que pudiera volver a fotografiar al Pontífice.

La emoción de recordar a su familia y volver al mismo lugar

La espera también tiene para Eliseo un significado personal. Al recordar la visita de Juan Pablo II, volvió a pensar en su madre, su padre y su hermana, que lo acompañaron en aquella oportunidad.

“Uno trae un montón de situaciones y de carga a lo largo de la vida que hacen que uno ponga en manos del Señor todos estos dolores y todas estas situaciones”, explicó, visiblemente emocionado.

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Después de ver a Juan Pablo II en el balcón, al día siguiente había ido con su familia hasta FAdeA para continuar acompañando la visita papal. De aquellos momentos compartidos, algunos seres queridos ya no están.

“Me emocioné mucho de pensar en mi madre, que ya no la tenía, mi padre. Porque al otro día, después de haberlo visto acá en el balcón a Juan Pablo, nos fuimos todos a FAdeA con la familia”, contó.

Esta vez llegó solo, pero aseguró que no se siente así. La convivencia con otros peregrinos durante la vigilia le permitió compartir historias y experiencias que lo hicieron sentirse parte de una misma comunidad.

“Todo el grupo que está alrededor hemos compartido experiencias de vida y situaciones que nos han unido. Todos conformamos una misma familia, que es la Iglesia. Por eso no me siento solo esta noche”, expresó.

Qué espera Eliseo de la llegada de León XIV

Cuando Orlando Morales le preguntó qué esperaba del mensaje del nuevo Papa, Eliseo fue contundente: “Unidad. Paz y unidad”.

También recordó una frase pronunciada por Juan Pablo II durante su visita a Argentina: “Levántate y anda”. Para él, ese mensaje conserva vigencia y representa un deseo para el país.

“Necesitamos que realmente nuestra Argentina surja, como dijo Juan Pablo, levántate y anda. Necesitamos resurgir y realmente levantarnos y poder andar como se merece la Argentina”, reflexionó.

Eliseo también recordó una anécdota de aquella visita de 1987. Según relató, Juan Pablo II había salido al balcón durante la noche y, ante la multitud que seguía esperándolo, expresó con cariño que quería irse a dormir. Los fieles comprendieron el mensaje y se retiraron para permitirle descansar, ya que al día siguiente continuaban las actividades.

Ahora, casi cuatro décadas después, Eliseo vuelve a esperar frente al mismo balcón. Tiene una fotografía que lo conecta con Juan Pablo II, un celular nuevo para intentar mejorar aquel recuerdo y la ilusión de ver de cerca a León XIV.

Informe de Orlando Morales.