Jorge Rojas emocionó en la vigilia de FAdeA y cantará el Himno en la llegada del Papa a Córdoba

Jorge Rojas fue uno de los protagonistas de la vigilia que se realizó este lunes por la noche en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, en la antesala de la llegada del papa León XIV. El cantante compartió su música con los miles de fieles que se acercaron al predio y, en una entrevista exclusiva con Cadena 3, expresó su emoción por formar parte de una jornada que calificó como histórica y única.

“Es muy especial para quienes hoy tenemos esta oportunidad, es un privilegio. Es un acontecimiento histórico, único”, señaló Rojas tras bajar del escenario. También agradeció que hayan elegido su música para acompañar la espera del Pontífice: “Estoy feliz y agradecido, fundamentalmente, porque hayan confiado en nuestra música, en nuestro canto, en nuestro repertorio”.

El artista explicó que la selección de canciones estuvo vinculada con el sentido de la convocatoria y con los valores que atraviesan su obra. “Dentro de mi repertorio tengo canciones que hablan de la vida, del compromiso como ser humano, del amor, por sobre todas las cosas. Mi repertorio tiene que ver con esto, con mucha humanidad”, contó.

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Las canciones que eligió para una vigilia de reflexión y encuentro

Rojas abrió su presentación con “Voy a abrir mi corazón”, una canción que, según explicó, está relacionada con el contacto con la naturaleza, su defensa y la necesidad de generar conciencia.

“Hay otras canciones que hablan también de mi lugar, del amor por la tierra”, agregó. Y explicó que buscó adaptar el repertorio al contexto de una noche convocada para la reflexión y la espera del Papa.

El cierre tuvo también un momento festivo. Al advertir que entre el público había personas llegadas desde distintos puntos del país, decidió sumar una chacarera para que los presentes pudieran bailar y compartir un momento de alegría.

Uno de los pasajes más emotivos de la actuación llegó con “No saber de ti”. Rojas invitó a los asistentes a encender las luces de sus teléfonos celulares y el predio se iluminó mientras interpretaba la canción.

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Jorge Rojas cantará el Himno Nacional cuando llegue León XIV

Durante la entrevista con Cadena 3, el cantante confirmó que este martes tendrá otra participación especial: será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino durante el recibimiento del Papa en Córdoba.

“Mañana me toca interpretar el Himno tempranito. Sé que a las 8 de la mañana debe ser cuando el Papa esté aterrizando acá en la provincia. Comienza el acto oficial hasta que él ingresa acá al predio de FAdeA, así que tengo esa responsabilidad y ese honor también”, anticipó.

La posibilidad de formar parte de ese momento representa una experiencia especial para el artista, que reconoció que le gustaría conocer personalmente al Pontífice.

“Yo ya estar aquí, estar viviendo todo esto, siendo parte de este acontecimiento tan importante, ya estoy agradecidísimo a la vida, a todos los que han hecho posible que podamos vivir esta experiencia hermosa aquí”, expresó.

“Soy un hombre de fe”: la relación de Jorge Rojas con la religión

Consultado sobre su vínculo con la religión, Rojas se definió como creyente y cristiano, y contó que la fe también está presente en su música y en los valores que recibió de su familia.

“Soy un hombre de fe, soy cristiano. Tengo canciones a Dios, como ‘Milagro de Amor’. Igual que mi familia, son estos valores hermosos que nos dejó mi vieja, sobre todo. Así que sí, por supuesto que sí, soy un hombre de fe”, afirmó.

El artista volverá este martes por la mañana al predio de FAdeA para interpretar el Himno Nacional en el marco de la llegada de León XIV a Córdoba.