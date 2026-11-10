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León XIV brindó su último discurso en Córdoba: "Sigan haciendo lío como dijo el papa Francisco"
El Papa dio su último mensaje antes de ser trasladado al aeropuerto, rumbo a Buenos Aires. También homenajeó a Mama Antula y al Cura Brochero. "Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia, desde La Quiaca a Ushuaia", dijo.
10/11/2026 | 16:01Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV, en su último discurso en la Catedral de Córdoba antes de volver a Buenos Aires.
• La cobertura en vivo de Cadena 3
"Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia, desde La Quiaca a Ushuaia", dijo el Papa durante su mensaje desde la Catedral.
León XIV, en su último discurso en Córdoba: "Sueñen con una iglesia que siga haciendo lío, como pidió nuestro paisano, el papa Francisco"
El recuerdo de León XIV a Brochero
"El Cura Brochero estaba con lepra y ciego. Sin embargo, siguió sirviendo a su pueblo".
"El Principio y fundamento vuelve entonces a poner cada cosa en su sitio: nuestra vida pertenece a Dios y solo encuentra su orden cuando todo lo demás lo tiene a Él como centro. Volvamos, pues, con sencillez a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra, a ese trato con el Señor que sostiene todo lo demás", instó el Papa en su discurso en la Catedral de Córdoba.
"Queridos seminaristas: aprendan a dejarse mirar por los ojos de Dios. Los que menos tienen pueden enseñarnos mucho", señaló León XIV en su discurso en la catedral de Córdoba.
León XIV: "El papa Francisco llevó consigo la riqueza de la espiritualidad".
"Mama Antula recorrió enormes distancias para mantenerse al alcance de todos", recordó el Papa en su último discurso en Córdoba, antes de emprender su regreso a Buenos Aires.
León XIV brinda su último discurso en la Catedral, en el tramo final de su visita a Córdoba: "Me alegro mucho de encontrarme con ustedes".
El papa León XIV se emocionó al escuchar el testimonio de un sacerdote del presbiterio de Córdoba que relató cómo cambió su vida hace 11 años, cuando una cirugía menor le provocó una parálisis. Tras sus palabras, el pontífice se acercó y lo abrazó.
"Hace 11 años quedé con múltiples discapacidades para hablar y mover mis manos. Tuve que discernir cómo seguir viviendo como sacerdote y como discípulo de Jesús", expresó.
El sacerdote contó que debió enfrentar la negatividad y encontrar una manera de continuar con su vocación. En ese proceso, destacó el acompañamiento de las personas que lo rodean y su decisión de abrirse a los demás y compartir desde sus posibilidades.
"Elegí abrirme, compartir con mis límites, abrazando la vida como viene, seguir sonriendo, seguir formándome en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar como puedo. Ser una ofrenda", manifestó. También recordó un momento especialmente significativo: "Hace un par de años me pidieron que presida las misas, fue un gran regalo de Dios para mí".
"Nos hace bien tenerlo entre nosotros", destacó Julian, un seminarista oriundo de Mendoza.
"Cuando estaba decidiendo mi destino, articipé de la pastoral, acompañando hermanos y hermanas en difíciles circunstancias. Sin tener muy claro el camino, sentí que Dios me invitaba a gastar mi vida en aquellos que viven en la intemperie. Experimenté que, entre ellos, estaba e iba a estar el desarrollo de mi vida. Sensibilizarnos ante el dolor de la gente, no dejarlos solos", sostuvo el seminarista.
"Gracias a dios hay mucha vida sacerdotal en nuestra tierra", dijo el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, ante el Papa y una multitud en la Plaza San Martín.
Ángel Rossi: "Es muy lindo que el papa León XIV nos haya convocado aquí para reflexionar sobre lo que significa este 'Vayan y anuncien'.
El papa León XIV ya está en la catedral de Córdoba, luego de la misa en FAdeA, una recorrida por las calles de la ciudad y un encuentro en el arzobispado.
El papa León XIV ya se encuentra en la Catedral de Córdoba, en la recta final de su visita a la ciudad. El traslado se produjo después de su paso por el Arzobispado, adonde llegó a las 12.30 y desde donde saludó a los fieles que se congregaron para verlo.
La continuidad de la agenda papal tiene como escenario el centro de la capital provincial, que durante la jornada reunió a una multitud. Familias, niños y adultos mayores se ubicaron en las veredas y los balcones para acompañar el paso del pontífice.
Antes de llegar al Arzobispado, León XIV recorrió avenida Colón y General Paz en el papamóvil, acompañado por el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi. De pie en el vehículo, saludó hacia ambos lados y bendijo a quienes lo esperaban con banderas argentinas, cordobesas y del Vaticano.
El recorrido había comenzado con un traslado desde el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) hasta la Jefatura de Policía. Durante ese tramo, realizado en un vehículo de seguridad, el Papa saludó desde la ventanilla a las personas reunidas en el sector de El Tropezón.
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Visita histórica. León XIV en Córdoba: estiman más de 550 mil fieles en FAdeA y la Municipalidad destacó el operativo
El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, aclaró que la cifra de concurrencia es preliminar y destacó que no se reportaron incidentes graves. La desconcentración del predio continúa con colectivos que funcionarán hasta las 21.
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Frente a la sede policial se realizó el cambio al papamóvil, mientras la banda de música de la Policía de Córdoba acompañaba la recepción. Allí se produjo uno de los momentos más emotivos: el pontífice bendijo a una beba vestida de Papa que le acercaron antes de iniciar la marcha.
La comitiva avanzó luego frente a la iglesia María Auxiliadora, la plaza Colón y el cruce con la Cañada. En esos sectores, los fieles recibieron a León XIV con cánticos y banderas, en medio de un operativo que incluyó motocicletas, vehículos de custodia y vigilancia aérea.
En la esquina de Colón y General Paz, conocida como la Cruz Mayor, una pancarta le dio la bienvenida con el mensaje: "Bienvenido León XIV a Córdoba, tierra del Santo Cura Brochero". Desde allí, el papamóvil giró hacia General Paz para continuar rumbo al Arzobispado, antes de esta nueva etapa de la visita hacia la Catedral.
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Lectura rápida
¿Quién está visitando Córdoba? El papa León XIV está visitando Córdoba.
¿Dónde se dirige el Papa? El Papa se dirige hacia la Catedral de Córdoba.
¿Cuándo llegó al Arzobispado? El Papa llegó al Arzobispado a las 12.30.
¿Cómo se trasladó el Papa por la ciudad? El Papa se trasladó en un papamóvil y un vehículo de seguridad.
¿Por qué es significativa la visita del Papa? La visita del Papa reúne a una multitud de fieles en la capital provincial.