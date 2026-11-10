León XIV brindó su último discurso en Córdoba: "Sigan haciendo lío como dijo el papa Francisco"

FOTO: El papa León XIV, en su último discurso en la Catedral de Córdoba antes de volver a Buenos Aires.

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El papa León XIV ya se encuentra en la Catedral de Córdoba, en la recta final de su visita a la ciudad. El traslado se produjo después de su paso por el Arzobispado, adonde llegó a las 12.30 y desde donde saludó a los fieles que se congregaron para verlo.

La continuidad de la agenda papal tiene como escenario el centro de la capital provincial, que durante la jornada reunió a una multitud. Familias, niños y adultos mayores se ubicaron en las veredas y los balcones para acompañar el paso del pontífice.

Antes de llegar al Arzobispado, León XIV recorrió avenida Colón y General Paz en el papamóvil, acompañado por el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi. De pie en el vehículo, saludó hacia ambos lados y bendijo a quienes lo esperaban con banderas argentinas, cordobesas y del Vaticano.

El recorrido había comenzado con un traslado desde el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) hasta la Jefatura de Policía. Durante ese tramo, realizado en un vehículo de seguridad, el Papa saludó desde la ventanilla a las personas reunidas en el sector de El Tropezón.

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Frente a la sede policial se realizó el cambio al papamóvil, mientras la banda de música de la Policía de Córdoba acompañaba la recepción. Allí se produjo uno de los momentos más emotivos: el pontífice bendijo a una beba vestida de Papa que le acercaron antes de iniciar la marcha.

La comitiva avanzó luego frente a la iglesia María Auxiliadora, la plaza Colón y el cruce con la Cañada. En esos sectores, los fieles recibieron a León XIV con cánticos y banderas, en medio de un operativo que incluyó motocicletas, vehículos de custodia y vigilancia aérea.

En la esquina de Colón y General Paz, conocida como la Cruz Mayor, una pancarta le dio la bienvenida con el mensaje: "Bienvenido León XIV a Córdoba, tierra del Santo Cura Brochero". Desde allí, el papamóvil giró hacia General Paz para continuar rumbo al Arzobispado, antes de esta nueva etapa de la visita hacia la Catedral.

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