León XIV en Córdoba: estiman más de 550 mil fieles en FAdeA y la Municipalidad destacó el operativo

FOTO: León XIV recorrió las calles de Córdoba tras su misa en Fadea y llegó al arzobispado.

La Municipalidad de Córdoba pidió paciencia a los fieles que aguardaban transporte para retirarse del predio de FAdeA tras la misa del papa León XIV y confirmó que el servicio de colectivos para el regreso funcionará hasta las 21.

En diálogo con Cadena 3, el secretario de Gobierno y Planificación, Rodrigo Fernández, sostuvo que la desconcentración avanzaba, aunque con demoras por la cantidad de personas y vehículos que debían utilizar las mismas vías de salida.

"Hay que tener un poquito más de paciencia, pero va funcionando bien", afirmó el funcionario, quien estimó que más de 550 mil personas participaron de la celebración en FAdeA. Aclaró, de todos modos, que todavía no contaban con una cifra oficial de concurrencia.

Ante las consultas por las dificultades para conseguir transporte, Fernández explicó que los colectivos salían completos y compartían las arterias con los autos particulares y con una gran cantidad de asistentes que se retiraban a pie.

Comparó la situación con la salida de un recital multitudinario o de un partido de fútbol con mucho público. Según detalló, al momento de la entrevista ya habían partido desde el sector sur dos tandas de 18 colectivos, con unos 50 pasajeros por unidad. También informó que había salidas desde la zona norte.

El funcionario precisó que el operativo de regreso, previsto inicialmente para las 15, comenzó a las 13.30 para facilitar la salida de quienes ya habían terminado de participar de las actividades. El horario de finalización se mantuvo para las 21.

En cuanto a los cortes de tránsito, indicó que los cruces de calles sobre el corredor papal comenzarían a habilitarse después de que el pontífice dejara la zona de la plaza San Martín, tras su última actividad en el centro.

Consultado por los accesos a Circunvalación que continuaban cerrados después del paso de la comitiva, Fernández explicó que la decisión de no habilitarlos de inmediato había sido de la Policía.

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También señaló que la llegada de numerosos peregrinos se concentró a partir de las 3.30 y las 4 de la madrugada, más tarde de lo que habían previsto, lo que exigió dar fluidez al ingreso hacia la misa.

A ese movimiento se sumó el traslado de unos 80 colectivos desde FAdeA hacia el centro, con sacerdotes y otros integrantes de la comitiva que participarían del encuentro religioso en la Catedral. Según explicó, esa circulación complicó la reapertura de avenidas y otras calles.

Fernández habló desde el Cabildo, donde aguardaba la llegada del Papa para la última ceremonia prevista en la ciudad. El encuentro estaba destinado a entre 2.000 y 3.000 representantes de la Iglesia, aunque destacó que numerosos fieles se habían instalado desde temprano junto a las vallas de la plaza San Martín para verlo y saludarlo.

Detalló que León XIV ingresaría hacia la Catedral por la calle 27 de Abril, en contramano, y participaría de la actividad en un espacio preparado sobre la explanada. Estimó que el encuentro terminaría entre las 16 y las 16.10, tras lo cual la comitiva emprendería el recorrido hacia el aeropuerto por avenida Colón.

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Sobre el balance sanitario, informó que en FAdeA se realizaron alrededor de 60 asistencias y 12 derivaciones. Además, aseguró que hasta ese momento no tenían reportes de peleas ni de situaciones de gravedad, aunque mencionó algunos inconvenientes menores.

El secretario estimó que el conjunto de las actividades había generado un movimiento de más de un millón de personas entre FAdeA, el corredor de avenida Colón, el Arzobispado y la plaza San Martín. Se trató de una estimación preliminar del funcionario, quien reiteró que aún no disponían de un número oficial.

"La gente ha tenido paciencia, ha tenido tolerancia, se ha portado bien, ha venido con ganas, con alegría, con mucha expectativa", destacó.

Finalmente, indicó que, una vez concluida la agenda papal y la desconcentración, los equipos municipales avanzarían con la limpieza para normalizar la ciudad este miércoles.

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