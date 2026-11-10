En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Viva la Radio

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El sacerdote con discapacidad que le habló a León XIV con su voz recuperada con IA

En la Catedral de Córdoba, un cura que perdió movilidad y voz tras una cirugía le pidió al Papa orientaciones para vivir la enfermedad como entrega. Hoy su voz suena gracias a la IA.

10/11/2026 | 15:47Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Captura de video.

FOTO: Captura de video.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. El sacerdote con discapacidad que le habló a León XIV con su voz recuperada con IA

    El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

    Episodios

Martín Carranza, un sacerdote de la arquidiócesis de Córdoba, con múltiples discapacidades desde hace 11 años, se dirigió al papa León XIV en la Catedral para contarle cómo eligió vivir su enfermedad y preguntarle qué consejo les da a los sacerdotes y consagrados que, con los años, ven limitada su capacidad de asumir responsabilidades en la misión. Fue durante la última celebración pública de la visita del Papa a Córdoba.

"¿Qué orientaciones o consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos esta etapa de nuestro peregrinar?", planteó.

El sacerdote explicó que, tras muchos años dedicados a la formación inicial como formador en el seminario mayor de Córdoba, a la formación sacerdotal permanente y a la formación de formadores, sufrió una falta de oxígeno en el cerebro durante una cirugía simple. Desde entonces tiene dificultades para caminar, mover las manos, hablar y, en parte, ver.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Contó que, al tomar conciencia de su discapacidad, tuvo que decidir cómo seguir siendo discípulo de Jesús y sacerdote. Dijo que tenía varias opciones: "La amargura y la tristeza, la ira y el rencor, el abatimiento, la negatividad". En cambio, afirmó, eligió "abrirse, no encerrarse y salir": seguir sonriendo, bromeando, escuchando y aconsejando, y orar, interceder y perdonar con más intensidad. "Hacer de mi vida (...) una ofrenda a Dios para los demás", resumió.

Vive algunos días en el seminario donde se formó y era formador al momento de la cirugía. Hace un par de años, tras un discernimiento de los formadores con los seminaristas, le pidieron que presida una misa por mes y que escriba la homilía, que lee uno de los sacerdotes concelebrantes. Lo definió como "un gran regalo de Dios".

Otra novedad en su ministerio, relató, es la recuperación de su voz anterior a la cirugía. Por iniciativa de su párroco, de amigos y familiares, y con la colaboración de Radio María, y con la ayuda de una aplicación de inteligencia artificial, los textos que escribe para las homilías y las meditaciones de la palabra se reproducen como audios con su voz. Esos textos los usa también como conciliario de grupos del movimiento Equipos de Nuestra Señora, en el que participa.

Según dijo, esto empieza a abrir nuevas posibilidades de evangelización, y confía en que "el Espíritu Santo las hará dar fruto abundante en favor de su pueblo".

Lectura rápida

¿Quién se dirigió al papa León XIV? Un sacerdote de la arquidiócesis de Córdoba con múltiples discapacidades.

¿Qué le preguntó al Papa? Le preguntó qué consejos puede dar a los sacerdotes que ven limitada su capacidad de asumir responsabilidades.

¿Qué le ocurrió al sacerdote? Sufrió una falta de oxígeno en el cerebro durante una cirugía simple, lo que le provocó múltiples discapacidades.

¿Cómo decidió enfrentar su discapacidad? Eligió abrirse y seguir sonriendo, bromeando, orando e intercediendo, en lugar de caer en la amargura.

¿Qué novedad presentó en su ministerio? Recuperó su voz anterior a la cirugía con la ayuda de una aplicación de inteligencia artificial y colabora con Radio María.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf