El sacerdote con discapacidad que le habló a León XIV con su voz recuperada con IA

Martín Carranza, un sacerdote de la arquidiócesis de Córdoba, con múltiples discapacidades desde hace 11 años, se dirigió al papa León XIV en la Catedral para contarle cómo eligió vivir su enfermedad y preguntarle qué consejo les da a los sacerdotes y consagrados que, con los años, ven limitada su capacidad de asumir responsabilidades en la misión. Fue durante la última celebración pública de la visita del Papa a Córdoba.

"¿Qué orientaciones o consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos esta etapa de nuestro peregrinar?", planteó.

El sacerdote explicó que, tras muchos años dedicados a la formación inicial como formador en el seminario mayor de Córdoba, a la formación sacerdotal permanente y a la formación de formadores, sufrió una falta de oxígeno en el cerebro durante una cirugía simple. Desde entonces tiene dificultades para caminar, mover las manos, hablar y, en parte, ver.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Contó que, al tomar conciencia de su discapacidad, tuvo que decidir cómo seguir siendo discípulo de Jesús y sacerdote. Dijo que tenía varias opciones: "La amargura y la tristeza, la ira y el rencor, el abatimiento, la negatividad". En cambio, afirmó, eligió "abrirse, no encerrarse y salir": seguir sonriendo, bromeando, escuchando y aconsejando, y orar, interceder y perdonar con más intensidad. "Hacer de mi vida (...) una ofrenda a Dios para los demás", resumió.

Vive algunos días en el seminario donde se formó y era formador al momento de la cirugía. Hace un par de años, tras un discernimiento de los formadores con los seminaristas, le pidieron que presida una misa por mes y que escriba la homilía, que lee uno de los sacerdotes concelebrantes. Lo definió como "un gran regalo de Dios".

Otra novedad en su ministerio, relató, es la recuperación de su voz anterior a la cirugía. Por iniciativa de su párroco, de amigos y familiares, y con la colaboración de Radio María, y con la ayuda de una aplicación de inteligencia artificial, los textos que escribe para las homilías y las meditaciones de la palabra se reproducen como audios con su voz. Esos textos los usa también como conciliario de grupos del movimiento Equipos de Nuestra Señora, en el que participa.

Según dijo, esto empieza a abrir nuevas posibilidades de evangelización, y confía en que "el Espíritu Santo las hará dar fruto abundante en favor de su pueblo".