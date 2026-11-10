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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El mensaje del cardenal Rossi al Papa en la Catedral: "No nos están permitidos los brazos cruzados"

En la Catedral de Córdoba, el arzobispo llamó al clero a pisar el barro, curar las heridas del pueblo y evitar la indiferencia, en un discurso donde también recordó a monseñor Aguer.

10/11/2026 | 15:38Redacción Cadena 3

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Cardenal Ángel Rossi.

FOTO: Cardenal Ángel Rossi.

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    Audio. El mensaje del cardenal Rossi al Papa en la Catedral: "No nos están permitidos los brazos cruzados"

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El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, encabezó este martes un emotivo encuentro con la comunidad consagrada en la Catedral de Córdoba, donde dirigió un profundo mensaje al papa León XIV.

Ante una multitud de sacerdotes, religiosas y seminaristas de todo el país, el prelado instó a la Iglesia a mantener una fe activa, compasiva y comprometida con las realidades más complejas del territorio nacional, asegurando que a los pastores no les están permitidos "los brazos cruzados de los indiferentes ni los brazos caídos de los fatalistas".

Durante su intervención en el histórico templo cordobés, Rossi remarcó que el servicio pastoral exige "pisar el barro" y recorrer las periferias sociales, desde los pasillos de las cárceles hasta las guardias de los hospitales. Citando la memoria del beato Enrique Angelelli, el cardenal enfatizó que la verdadera acción evangélica nace del encuentro y de la vulnerabilidad: "Solo quien se deja herir por el Evangelio puede curar con ternura las heridas del pueblo", afirmó, pidiéndole al Pontífice que ore para que Dios libre a los consagrados de tener "ojos vendados, manos atadas y pies inmovilizados".

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En el inicio de su alocución, y como una mención al pasar antes de desarrollar su concepto central sobre la misión del clero, Rossi encomendó en oración la memoria de monseñor Héctor Aguer, obispo emérito de La Plata y referente histórico de la Iglesia argentina, quien falleció a los 83 años. 

Tras superar un breve inconveniente técnico con el sistema de audio —asumido con simpatía por el propio arzobispo—, la ceremonia concluyó con el reconocimiento al trabajo silencioso de las vidas entregadas al servicio de los más postergados.

Lectura rápida

¿Quién encabezó el encuentro en la Catedral de Córdoba? El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, encabezó el encuentro.

¿A quién dirigió un mensaje Rossi? Dirigió un profundo mensaje al papa León XIV.

¿Qué instó a la Iglesia a mantener Rossi? Instó a la Iglesia a mantener una fe activa, compasiva y comprometida.

¿Qué enfatizó Rossi sobre el servicio pastoral? Enfatizó que el servicio pastoral exige "pisar el barro" y recorrer las periferias sociales.

¿A quién encomendó Rossi en oración al inicio de su alocución? Encomendó en oración la memoria de monseñor Héctor Aguer, obispo emérito de La Plata.

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