FIA Fórmula 2: Varrone fue 11° en el Sprint de Monza que ganó el paraguayo Dürksen

FOTO: Varrone fue 11°, mejorando 2 puestos, pero tuvo un incidente con Cámara y Villagómez

Joshua Dürksen, de Invicta Racing, realizó una carrera excepcional desde la cuarta fila de la grilla para ganar la Carrera Sprint de FIA Fórmula 2 en Monza -5.793 mts.- partiendo desde la séptima posición. Nicolás Varrone fue 11° con el coche del Van Amersfort Racing.

El piloto paraguayo controló la reanudación tras el Safety Car en las últimas vueltas para conseguir su tercer Sprint de la temporada 2026 y, de paso, se convirtió en el piloto con más podios en Monza en la F2.

John Bennett, de TRIDENT, se hizo con la segunda posición en la que fue su 50ª carrera, mientras que Oliver Goethe completó el podio en tercer lugar para MP Motorsport.

Más atrás se escalonaron León, Tsolov, Stenshorne, Dunne y Van Hoepen, completando los puntos en octavo lugar.

La palabra clave – Joshua Dürksen, Invicta Racing

“Tuve una largada increíble y el coche se comportó de maravilla. Me sentí muy bien y tuve un buen ritmo. Me encanta este circuito y gracias a Dios pudimos conseguir esta victoria. Estoy muy contento porque es un circuito fantástico y creo que es el mejor podio de toda la temporada. Estoy muy feliz y con muchas ganas de que llegue mañana también.”

Así, está el campeonato

Nikola Tsolov se mantiene al frente del Campeonato de Pilotos con 171 puntos. Gabriele Minì es segundo con 147 puntos, dos por delante de Rafael Câmara, tercero con 145. Alexander Dunne se mantiene cuarto con 110 y Noel León completa los cinco primeros con 99.

Campos Racing mantiene su ventaja en la clasificación de Equipos, ahora con 270 puntos. Invicta Racing suma 198 puntos, mientras que MP Motorsport ocupa el tercer lugar con 182. Rodin Motorsport se sitúa cuarto con 172 puntos, por delante de ART Grand Prix, quinto con 147.

Lo que sigue

Todas las miradas están puestas en la carrera principal del domingo, donde Rafael Câmara saldrá desde la pole position, con su compañero de equipo de Invicta Racing, Joshua Duerksen, a su lado en la primera fila. La salida está programada para las 04:45 hora argentina.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de fiaformula2.com