FIA Fórmula 2: Clasificación accidentada para Varrone y pole position para Beganovic en 'Madring'

FOTO: Momento del accidente de Varron en la Qualy de F2 en Madrid

El piloto de DAMS Dino Beganovic se mantuvo constantemente en lo alto de la tabla de tiempos, marcando un 1:44.331 para lograr la primera *pole* de la historia de la FIA Fórmula 2 en el 'Madring' -5.416 mts.- de Madrid, en el marco del Gran Premio de España. Superó a Alexander Dunne y a Rafael Câmara para hacerse con el primer puesto. El argentino Nicolás Varrone sufrió las consecuencias de la pista desafiante y se accidentó clasificando.

Durante la primera tanda de vueltas rápidas, Kush Maini (ART Grand Prix) sufrió un trompo antes de la curva 15 e impactó contra el muro, provocando la aparición de la bandera roja.

En un incidente aparte, Sebastián Montoya rozó las barreras con su coche de PREMA Racing, sufriendo daños en la suspensión. Maini salió de su coche ileso, mientras que el colombiano logró regresar a la entrada del *pit lane*.

La sesión se reanudó con 23 minutos restantes y todos los pilotos ansiosos por marcar una vuelta de referencia.

Nikola Tsolov marcó el ritmo inicial, situándose primero con un 1:46.328 para Campos Racing, seguido por Dunne en segunda posición con Rodin Motorsport, a solo 0,002 segundos del tiempo de referencia.

La segunda bandera roja apareció cuando Nico Varrone chocó contra la barrera en la curva 18 con el coche n.º 22 de Van Amersfoort Racing. Salió ileso del vehículo, pero el resto de los pilotos regresó al *pit lane* mientras se retiraba su coche.

La actividad se reanudó con 18 minutos en el cronómetro y, una vez más, hubo prisas por completar otra vuelta.

Dunne se colocó primero con una ventaja de casi un segundo completo a medida que las condiciones de la pista mejoraban. Laurens van Hoepen (Trident) ascendió a la segunda posición, quedándose a casi ocho décimas del líder.

Acto seguido, Beganovic marcó un 1:45.182 para asegurarse la primera posición con una ventaja de 0,2 segundos sobre Dunne, mientras que su compañero de equipo, Roman Bilinski, se situaba tercero cuando faltaban poco más de 11 minutos para el final. El sueco logró mejorar su tiempo cuando faltaban ocho minutos, marcando un 1:44.578 para ampliar su ventaja a ocho décimas de segundo sobre su perseguidor más cercano, Dunne.

Apareció una tercera bandera roja cuando quedaban poco más de cinco minutos, debido a que John Bennett había impactado contra las barreras. El piloto de TRIDENT se encontraba bien, pero era necesario retirar su coche de la curva 11.

La actividad se reanudó con 05:28 en el cronómetro, tiempo suficiente para un último intento.

Los pilotos registraban sus mejores parciales personales; Dunne superó brevemente a Beganovic para colocarse primero, hasta que el sueco completó su vuelta y rebajó el tiempo de referencia a 1:44.331.

A pesar de sufrir un fuerte sobreviraje en la última curva, Câmara (de Invicta Racing) ascendió hasta la tercera posición, después de haber estado fuera del *top 10* antes de cruzar la línea de meta.

Stenshorne y Tsolov marcaron tiempos idénticos; sin embargo, al haber completado su vuelta primero, el piloto de Rodin se situó cuarto, por delante del líder del campeonato.

Hubo un último incidente: Colton Herta hizo un trompo en la curva 19 e impactó contra las barreras, impidiendo que el resto de los pilotos pudiera mejorar sus tiempos.

Esto dejó a Roman Bilinski en sexta posición, por delante de van Hoepen, Noel León y Ritomo Miyata, mientras que Emerson Fittipaldi completó el *top 10*.

La carrera al sprint de la FIA Fórmula 2 está programada para comenzar el sábado por la tarde, a las 09:00 hora argentina.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de fiaformula2.com