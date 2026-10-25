Dakar 2027: Un comunicado oficial confirma el cambio de plaza en enero próximo

El anticipo extraoficial sobre la salida del Dakar 2027 de Arabia Saudita a raíz de los últimos ataques de los rebeldes hutíes al aeropuerto de Riad, fue confirmado en la fecha por un comunicado oficial:

"Amaury Sport Organisation (A.S.O.) y Saudi Motorsport Company (SMC) han decidido conjuntamente que el Dakar Arabia Saudita 2027, previsto del 1 al 15 de enero de 2027, no se celebrará en el Reino, a raíz de los recientes acontecimientos en la región.

Esta decisión, excepcional y puntual, se ha tomado en coordinación con la Federación Saudita de Automovilismo y Motociclismo (SAMF), y con el apoyo de la FIA y la FIM.

El Dakar 2027 sí se celebrará. La próxima edición tendrá lugar en otro territorio y será organizada por A.S.O. La ubicación se anunciará por separado en los próximos días. A.S.O. está en contacto directo con los competidores, los equipos y los socios para acompañarlos en la preparación de esta edición.

Arabia Saudita acogerá el Dakar 2028, un evento histórico que celebrará la 50ª edición del rally. Ambas organizaciones ya están trabajando juntas para hacer de este hito un momento excepcional para el Dakar y para el Reino, con el compromiso compartido de ofrecer una vez más un evento emblemático de clase mundial, que cumpla con los más altos estándares de calidad.

Desde 2020, Arabia Saudita ha acogido siete ediciones consecutivas del Dakar, recibiendo a competidores de todo el mundo en recorridos que han realzado la extraordinaria diversidad geográfica del Reino. Estas ediciones han convertido a Arabia Saudita en parte integrante de la comunidad del Dakar y han consolidado una alianza estratégica sólida y perdurable entre A.S.O., SMC y la SAMF. Las tres organizaciones reafirman su compromiso de continuar su cooperación, desarrollar el deporte del motor en el Reino y ofrecer experiencias excepcionales a los competidores, los equipos y los aficionados."

Cadena 3 Motor, sobre un comunicado oficial e imágenes de Dakar.com