Cuida a su madre con demencia y recurrió a la Justicia para que sus tres hermanos colaboren

Cuatro hermanos acordaron cómo organizar el cuidado de su madre, una adulta mayor con demencia, tras una mediación en Choele Choel, Río Negro. El acuerdo estableció quiénes aportarán para pagar a la cuidadora, cómo se coordinarán los turnos de atención y de qué manera se informarán los gastos.

La mediación fue solicitada por una de las hijas, que se ocupaba de gran parte de la atención cotidiana de su madre, de contratar a la cuidadora y de afrontar los gastos de asistencia. Ante la sobrecarga, pidió que sus tres hermanos participaran en el cuidado.

La audiencia estuvo a cargo de la delegación local del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC). Como los hermanos viven en distintas localidades de Río Negro y Neuquén, algunos asistieron de manera presencial y otros se conectaron a distancia.

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• Cómo se repartieron los gastos y el cuidado

La cuidadora asiste a la mujer de lunes a viernes. Cada hermano que realice un aporte económico transferirá directamente el importe equivalente a ocho horas de cuidado, según la distribución acordada.

Una de las hermanas, que vive en otra localidad y no podía afrontar el aporte económico, se comprometió a cuidar a su madre en persona. Deberá avisar con al menos 48 horas de anticipación qué fin de semana viajará, para que la familia pueda reorganizar la asistencia de la cuidadora.

La hija que solicitó la mediación presentará cada mes una rendición de los gastos de atención para que sus hermanos conozcan cómo se usaron los fondos.

El caso se enmarca en el trabajo territorial del CIMARC de Choele Choel. A través de un proyecto impulsado por el mediador oficial del Poder Judicial de Río Negro, la delegación realiza visitas a localidades como Chimpay y Lamarque para facilitar el acceso a la mediación y promover acuerdos mediante el diálogo.

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