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Vuelve el Rally Mundial a Córdoba

El gobernador Llaryora firmó el contrato con el promotor del WRC para recuperar la competencia tras nueve años de ausencia. Se correrá entre marzo y abril de 2028 y tendrá una prueba previa en 2027.

12/11/2026 | 10:52Redacción Cadena 3

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El piloto belga Thierry Neuville ganó la fecha en Córdoba en 2019.

FOTO: El piloto belga Thierry Neuville ganó la fecha en Córdoba en 2019.

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Córdoba volverá a recibir al Campeonato Mundial de Rally (WRC) en 2028, poniendo fin a una ausencia de nueve años.

La confirmación oficial se realizó este jueves en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario, donde el gobernador Martín Llaryora encabezó el anuncio tras rubricar el contrato con el promotor internacional de la categoría y representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La cita mundialista se disputará en el primer tramo de la temporada, entre los meses de marzo y abril, y contará con una antesala clave: en 2027 se correrá una competencia Pre-Event válida por el Rally Sudamericano en el Valle de Traslasierra, que servirá como ensayo general para el retorno definitivo de la máxima categoría a los caminos serranos.

El motivo detrás de la fecha elegida

La ventana de marzo y abril responde estrictamente a las exigencias ambientales de la Ley Provincial 8751 de Manejo del Fuego. Esta normativa prohíbe el desarrollo de espectáculos masivos en las zonas serranas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre debido a la sequedad de los pastizales y el alto riesgo de incendios forestales.

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Autoridades y un nuevo esquema organizativo

El anuncio fue el resultado de gestiones reservadas que el Ejecutivo provincial sostuvo durante los últimos meses. De la presentación participan figuras centrales del automovilismo y el deporte local:

César Carman III, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA).

Agustín Calleri, titular de la Agencia Córdoba Deportes.

Felipe McGough, quien asumirá como promotor local del evento.

La designación de McGough marca el inicio de una nueva etapa tras las idas y vueltas que derivaron en la salida de David Eli, histórico organizador del Rally Argentina durante décadas.

Nueve años de espera tras la victoria de Neuville

El último paso del WRC por territorio cordobés fue en 2019, edición que quedó en manos del piloto belga Thierry Neuville a bordo de un Hyundai i20 Coupe WRC. La edición 2020 fue suspendida por la pandemia de coronavirus y, posteriormente, la caída del contrato dejó a Argentina fuera del calendario mundialista, cediendo el protagonismo sudamericano a países vecinos como Chile y Paraguay. Con la firma de este jueves, Córdoba recupera uno de sus eventos deportivos y turísticos más emblemáticos.

Lectura rápida

¿Qué evento regresará a Córdoba en 2028?
El Campeonato Mundial de Rally (WRC) regresará a Córdoba en 2028.

¿Quién anunció el regreso del WRC?
El anuncio fue realizado por el gobernador Martín Llaryora en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento?
El WRC se disputará entre los meses de marzo y abril de 2028.

¿Por qué se eligió esa fecha?
La fecha responde a las exigencias de la Ley Provincial 8751 de Manejo del Fuego, que prohíbe espectáculos masivos en zonas serranas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre.

¿Quién será el promotor local del evento?
Felipe McGough asumirá como promotor local del WRC.

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