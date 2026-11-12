La Selección argentina se prepara para el duelo ante Uruguay en La Bombonera
Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán su primer partido en la presente fecha FIFA este viernes a la noche en "La Bombonera".
FOTO: El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni.
Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La Selección argentina se enfrentará este viernes con su par de Uruguay, en el inicio de una nueva fecha FIFA, y el director técnico Lionel Scaloni mantiene varias incógnitas en el 11 titular.
La primera duda está en el arco, ya que todavía no está confirmado si irá desde el inicio Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene de recuperarse de una grave lesión en la mandíbula, o Gerónimo Rulli.
En lo que respecta a la defensa, la zaga central contaría con las presencias de Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, mientras que en el lateral derecho dirá presente Agustín Giay y en el carril izquierdo estará Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.
En lo que respecta a la mitad de la cancha, ya tendrían su lugar asegurado Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, por lo que solo resta definir si el tercer integrante en aquel sector será Exequiel Palacios o Valentín Barco.
Finalmente, en la delantera aparece la única incógnita, que pasa por la presencia de Thiago Almada y Gianluca Prestianni, quien tuvo un increíble inicio de temporada con el Benfica de Portugal, para acompañar a Nico Paz y Julián Álvarez.
El de este viernes contra Uruguay será el primer amistoso de la Selección argentina en la presente fecha FIFA, en la que también se enfrentará con Costa Rica.
La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Uruguay: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará la Selección argentina?
La Selección argentina se enfrentará a Uruguay en un amistoso.
¿Quién es el director técnico?
El director técnico es Lionel Scaloni.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este viernes por la noche.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera.
¿Qué otras selecciones se enfrentarán en esta fecha FIFA?
Argentina también jugará contra Costa Rica en esta fecha FIFA.
[Fuente: Noticias Argentinas]