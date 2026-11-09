Argentino de Rosario tiene nuevo presidente tras la renuncia de parte de la comisión directiva

El Club Atlético Argentino de Rosario tendrá un cambio en su conducción institucional. Juan Mateo Chulich asumirá la Presidencia de la entidad de avenida Sorrento, luego de una reestructuración de la Comisión Directiva que incluyó la renuncia del presidente, el secretario, el tesorero y otros integrantes de la conducción.

La decisión fue comunicada por la propia institución en un comunicado, que informó que la mayoría de la Comisión Directiva aceptó las dimisiones tras una jornada de trabajo. Chulich se desempeñaba como vocal titular desde hace ocho años y llegará a la presidencia por el corrimiento de cargos. Según lo anunciado, permanecerá en el puesto hasta agosto de 2029.

El recambio se produce luego de un año complicado en el plano futbolístico. En su comunicado, la dirigencia saliente reconoció que los resultados estuvieron lejos de los objetivos previstos, aunque el equipo logró conservar su lugar en la Primera C.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el balance de su gestión, las autoridades también hicieron referencia a la situación económica e institucional del club. Entre los puntos destacados mencionaron el levantamiento de una inhibición que pesaba sobre la entidad, luego del pago de deudas acumuladas desde la década de 1980, y la consolidación de la tenencia de un predio de nueve hectáreas mediante un convenio firmado con el anterior Gobierno nacional.

Ese espacio deportivo es utilizado por las distintas categorías formativas y competitivas del club. Según precisaron, allí desarrollan sus actividades más de 700 futbolistas de Reserva, Juveniles e Infantiles de AFA, además de equipos de las líneas A y B de la liga local y categorías de Baby Fútbol.

La institución también destacó el presente de su disciplina de fútbol playa, en la que consiguió dos campeonatos consecutivos de Primera División de AFA. Actualmente, el equipo se encuentra disputando las semifinales de la competencia y tiene previsto viajar a Brasil para participar de la Copa Libertadores de Fútbol Playa organizada por la Conmebol.

En el comunicado, la conducción saliente también volvió a cuestionar al municipio por el incumplimiento de un acuerdo de obras que, según afirmó, permanece pendiente desde hace una década. Además, reivindicó el trabajo de coordinadores, entrenadores, preparadores físicos, colaboradores y familiares que sostienen distintas actividades de la institución.

Finalmente, los directivos que dejan sus cargos agradecieron a quienes participaron de la gestión durante los últimos 15 años y destacaron el trabajo voluntario que permitió mantener el funcionamiento del club en un contexto económico complejo.

Chulich, quien además se desempeña como secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, asumirá la conducción del Salaíto hasta agosto de 2029. Su llegada abre una nueva etapa institucional para Argentino, que deberá afrontar el desafío de reorganizar su conducción y encarar los próximos años luego de un período marcado por dificultades deportivas y económicas.