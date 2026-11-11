Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo enpresenta, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 23°. La humedad se sitúa en un 62%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que podría alternar entre nublado y despejado a lo largo del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enpresentará variaciones. El jueves 12 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 35°, con pronóstico de. El viernes 13, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 35°, con. Para el sábado 14, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 32°, con. El domingo 15, la mínima descenderá a 17° y la máxima será de 31°, con. Finalmente, el lunes 16, se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, también con