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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, Salta tendrá una temperatura mínima de 19° y una máxima de 32°. El cielo estará parcialmente nublado y la humedad alcanzará el 62%.

11/11/2026 | 00:33Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta presenta broken clouds, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 23°. La humedad se sitúa en un 62%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que podría alternar entre nublado y despejado a lo largo del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta presentará variaciones. El jueves 12 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 35°, con pronóstico de moderate rain. El viernes 13, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 35°, con light rain. Para el sábado 14, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 32°, con heavy intensity rain. El domingo 15, la mínima descenderá a 17° y la máxima será de 31°, con light rain. Finalmente, el lunes 16, se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, también con light rain.

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