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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 10° y 23°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

04/09/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 18°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 25%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para este viernes 4 de septiembre, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un día agradable y soleado, ideal para disfrutar al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 5 de septiembre, se espera una mínima de 7° y una máxima de 18°, con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, las temperaturas descenderán, alcanzando una mínima de 3° y una máxima de 13°, con algunas nubes. Para el lunes 7 de septiembre, se prevé una mínima de 4° y una máxima de 15°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, las temperaturas volverán a subir, con una mínima de 8° y una máxima de 23°, manteniendo un cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 23°, con algunas nubes dispersas.

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