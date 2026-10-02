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Clima

Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre, Córdoba presenta un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 25°. La humedad se mantiene en un 59%, y el viento sopla a 1 m/s desde el sur.

02/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 2 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 19°, y la humedad se sitúa en un 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para este viernes 2 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 59%, y el viento continuará soplando a 1 m/s desde el sur, lo que permitirá una buena visibilidad en la región.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba indica que el sábado 3 de octubre habrá una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 4 de octubre se prevé una mínima de 15° y una máxima de 24°, con cielo cubierto. Para el lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 6 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, también con probabilidad de lluvias.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se espera un clima mayormente nublado, con temperaturas entre 12° y 25°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 20° con una sensación térmica de 19°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para Córdoba en el día de hoy.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El sábado se espera cielo parcialmente nublado y el domingo, cielo cubierto.

¿Habrá lluvias en los próximos días?
Se anticipan lluvias ligeras para el lunes 5 y martes 6 de octubre.

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