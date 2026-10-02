Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 2 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 19°, y la humedad se sitúa en un 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para este viernes 2 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 59%, y el viento continuará soplando a 1 m/s desde el sur, lo que permitirá una buena visibilidad en la región.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba indica que el sábado 3 de octubre habrá una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 4 de octubre se prevé una mínima de 15° y una máxima de 24°, con cielo cubierto. Para el lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 6 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, también con probabilidad de lluvias.