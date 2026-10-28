Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica similar de 24°. La humedad se sitúa en un 61%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para este miércoles 28 de octubre, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría influir en la sensación térmica a lo largo del día. No se prevén lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el jueves 29 de octubre se anticipa un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 16° y 30°. El viernes 30 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 18° y máximas de 32°. Para el sábado 31 de octubre, se espera lluvia moderada, con mínimas de 17° y máximas de 29°. El domingo 1 de noviembre, continuarán las lluvias moderadas, con mínimas de 17° y máximas de 25°. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se anticipa un clima similar, con mínimas de 18° y máximas de 27°.