Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de clear sky, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 63%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento son moderadas, con ráfagas que pueden alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con un clima mayormente despejado. El miércoles 28 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 26°. El jueves 29 de octubre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 30°. Para el viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 32°. Finalmente, el sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias moderadas.