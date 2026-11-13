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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 20° y 27°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

13/11/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 24° y una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 63%, lo que proporciona un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte, contribuyendo a la estabilidad del clima.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para este viernes, se prevé una temperatura mínima de 21° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles favorables, haciendo de este un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 14 de noviembre se espera una mínima de 21° y una máxima de 29°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 15 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 23°, con nubes cubiertas. Para el lunes 16 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 24°, manteniendo el cielo nublado. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 24°, con cielo nublado.

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