Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 13 de noviembre
Este viernes 13 de noviembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 34°. La humedad es del 64% y se prevé un leve descenso en los próximos días.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe.
Ahora
En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo despejado con una temperatura actual de 30°. La sensación térmica es de 34° debido a la humedad del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el este.
El clima hoy viernes 13 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 23° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 5 m/s, y la humedad se mantiene en un 64%. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y caluroso.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días en Santa Fe es el siguiente: sábado 14 de noviembre: mínima 24°, máxima 31°, con posibilidad de lluvias ligeras. domingo 15 de noviembre: mínima 19°, máxima 34°, cielo nublado. lunes 16 de noviembre: mínima 23°, máxima 32°, también con nubes. martes 17 de noviembre: mínima 18°, máxima 29°, se esperan lluvias intensas. miércoles 18 de noviembre: mínima 18°, máxima 26°, con algunas nubes dispersas.