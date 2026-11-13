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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 34°. La humedad es del 64% y se prevé un leve descenso en los próximos días.

13/11/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo despejado con una temperatura actual de 30°. La sensación térmica es de 34° debido a la humedad del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 23° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 5 m/s, y la humedad se mantiene en un 64%. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y caluroso.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Santa Fe es el siguiente: sábado 14 de noviembre: mínima 24°, máxima 31°, con posibilidad de lluvias ligeras. domingo 15 de noviembre: mínima 19°, máxima 34°, cielo nublado. lunes 16 de noviembre: mínima 23°, máxima 32°, también con nubes. martes 17 de noviembre: mínima 18°, máxima 29°, se esperan lluvias intensas. miércoles 18 de noviembre: mínima 18°, máxima 26°, con algunas nubes dispersas.

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