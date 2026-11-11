Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 21°. La humedad se encuentra en un 77%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. No se esperan lluvias, por lo que se podrá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 12 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 28°, con cielo despejado. Para el viernes 13, la mínima será de 19° y la máxima de 24°, con nubes cubriendo el cielo. El sábado 14, se espera una mínima de 19° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 15, la mínima será de 19° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado.