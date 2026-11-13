La crisis del tren y su impacto en la campaña electoral de Sánchez en España

MADRID (AP) — El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, esperaba aprovechar el descontento generalizado por la dificultad para acceder a una vivienda cuando convocó elecciones anticipadas en octubre. Sin embargo, un trágico accidente ferroviario, donde un tren de alta velocidad embistió a otro, resultó en la muerte de 69 personas, oscureciendo el panorama político del país.

Este evento, siendo la segunda colisión mortal del año en España, no pudo llegar en un momento más complicado para Sánchez. Con la campaña electoral ya en marcha, el líder progresista de 54 años intenta evitar que esta tragedia desvíe su mensaje a los votantes. Ha presentado un gobierno dispuesto a asumir responsabilidades por los errores cometidos bajo su gestión, incorporando la catástrofe al mensaje central de su campaña. Asegura que un gobierno de derechas sería perjudicial para los españoles, quienes requieren apoyo del Estado en cuestiones como vivienda, sanidad e infraestructura.

"Si hay una lección que extraer de la tragedia ferroviaria de Urda, es que los servicios públicos importan", escribió Sánchez en la red social X tras el accidente. "Eso es lo que nos jugamos". No obstante, analistas indican que será complicado minimizar el impacto de este accidente en la percepción pública. Hasta este año, no se habían reportado accidentes mortales en la red de alta velocidad española.

En la mañana del 28 de octubre, Sánchez difundía un mensaje positivo en redes sociales: "Hay muchos motivos para ser optimista en este país. Respondamos a los haters con datos, inteligencia y humor". Sin embargo, poco después, un tren de alta velocidad chocó contra otro que estaba detenido en la vía al sur de Madrid, lo que obligó a los equipos de rescate a buscar entre los restos de los vagones. A pesar de la tragedia, en las semanas siguientes ha mantenido un tono alentador en sus discursos, luciendo camisetas rojas con lemas como "La fuerza del amor" o "La fuerza de la gente".

El jueves pasado, participó en el acto de inicio de su campaña a la reelección en Sevilla, justo antes del inicio oficial a medianoche. Sánchez ha tratado de inspirar su campaña en los recientes éxitos electorales de la izquierda en Brasil y Estados Unidos. "Ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Estados Unidos y ocurrirá también en España. La clave es la movilización", afirmó en una entrevista con el diario La Vanguardia.

En España, el presidente del gobierno es elegido por el Parlamento, donde necesita una mayoría absoluta en la primera votación o simple en la segunda, y a veces se requieren coaliciones o el respaldo de otros partidos. La estrategia de Sánchez se basa en inculcar un sentido de esperanza, sugiriendo que el cambio es posible. "El cambio es posible", explicó Alejandro Quiroga, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.

Además, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará España el lunes para apoyar la campaña socialista. Sin embargo, analistas advierten que los problemas internos, como la vivienda, la inmigración y la corrupción, dominarán la campaña, además del reciente accidente.

Seis días después del accidente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó su renuncia tras una difícil comparecencia parlamentaria donde respondió a preguntas sobre la gestión de la red de alta velocidad, la segunda más extensa del mundo. Desde entonces, Sánchez y sus colaboradores han señalado la dimisión del ministro como prueba de que el gobierno asume responsabilidades. "Hemos dado la cara con absoluta transparencia", escribió Sánchez poco después en X, describiendo la decisión del ministro como un "acto de dignidad".

A pesar de las circunstancias, Sánchez no asistió al funeral de Estado por las víctimas del accidente celebrado esta semana en Toledo, posiblemente por el riesgo de tensiones en la misa, donde estuvieron presentes los familiares de los fallecidos. Sin embargo, los votantes tienden a tener una memoria corta, lo que parece favorecer la estrategia de Sánchez, según Quiroga.

Aun así, sus rivales de derechas probablemente utilizarán los dos accidentes como un tema central en sus campañas y debates, ya que debilitan los argumentos de Sánchez sobre su gestión. "Hay una sensación de conmoción pública, agravada por la naturaleza de estos accidentes", señaló Montserrat Nebrera, exdirigente conservadora y analista política. "Apunta a un fallo de gestión durante los últimos ocho años".

Las encuestas de opinión realizadas antes y después del choque del 28 de octubre mostraron al Partido Socialista de Sánchez en desventaja frente a la coalición que formarían el Partido Popular y la ultraderechista Vox.

El miércoles, una protesta nacional contra el aumento de los alquileres y el costo de la vivienda movilizó a cientos de miles de personas en las principales ciudades del país. Este evento fue favorable para Sánchez, ya que volvió a centrar el debate nacional en torno a los problemas de vivienda justo antes del inicio de la campaña electoral.

Las manifestaciones formaron parte de una huelga general, la primera en 14 años en España, motivada principalmente por frustraciones relacionadas con la vivienda. Aunque el PSOE de Sánchez no convocó ni participó en la huelga, su gobierno elogió la iniciativa. Los problemas de asequibilidad son tradicionalmente más favorables para las políticas de izquierda, y Sánchez ha intentado calmar a los activistas por la vivienda, quienes han protestado regularmente tras el dramático desahucio de una mujer de 87 años en Madrid.

El rechazo de los partidos de derecha a los dos decretos de emergencia sobre vivienda propuestos por Sánchez fue el detonante para la convocatoria de elecciones anticipadas, programadas para el 29 de noviembre. Su gobierno logró avanzar uno de los dos decretos en una comisión parlamentaria interina el jueves.

Sánchez y sus aliados esperan que esta medida demuestre a los españoles que están trabajando a su favor, y que la promesa del PP de derogar el decreto si llega al poder ayude a movilizar a los electores. "El derecho a la vivienda ganó ayer en la calle y en los centros de trabajo y espero también que gane en las urnas", declaró la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a los legisladores tras la votación.