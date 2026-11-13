Rosario tendrá un viernes caluroso con posibles tormentas hacia la tarde
El SMN anticipó inestabilidad durante las últimas horas de la jornada y un alivio térmico para el fin de semana.
13/11/2026 | 06:52Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Rosario enfrentará otro día caluroso
Rosario tendrá este viernes una jornada calurosa, con una temperatura máxima prevista de 33°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 21°C.
Hacia la tarde aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%. Por la noche, las condiciones podrían desmejorar, con una posibilidad de precipitaciones que se elevará al 40-70%.
Para el sábado se espera un descenso de la temperatura, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C. El domingo continuará el alivio térmico, con registros que oscilarán entre los 16°C y los 26°C.
Durante el comienzo de la próxima semana las máximas se mantendrán entre los 26°C y los 29°C. El miércoles será el día más cálido de ese período, mientras que el jueves llegará un nuevo descenso, con una máxima prevista de 25°C.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este viernes? Se prevé una jornada calurosa con una temperatura máxima de 33°C.
¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo aumentará la probabilidad de tormentas? Hacia la tarde, con probabilidades de entre 10% y 40%.
¿Qué temperaturas se esperan para el fin de semana? El sábado se espera una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, y el domingo entre 16°C y 26°C.
¿Cómo será el clima a comienzo de la próxima semana? Las máximas se mantendrán entre 26°C y 29°C, con el miércoles siendo el día más cálido.