Rosario tendrá un viernes caluroso con posibles tormentas hacia la tarde

Rosario tendrá este viernes una jornada calurosa, con una temperatura máxima prevista de 33°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 21°C.

Hacia la tarde aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%. Por la noche, las condiciones podrían desmejorar, con una posibilidad de precipitaciones que se elevará al 40-70%.

Para el sábado se espera un descenso de la temperatura, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C. El domingo continuará el alivio térmico, con registros que oscilarán entre los 16°C y los 26°C.

Durante el comienzo de la próxima semana las máximas se mantendrán entre los 26°C y los 29°C. El miércoles será el día más cálido de ese período, mientras que el jueves llegará un nuevo descenso, con una máxima prevista de 25°C.