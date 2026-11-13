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Rosario tendrá un viernes caluroso con posibles tormentas hacia la tarde

El SMN anticipó inestabilidad durante las últimas horas de la jornada y un alivio térmico para el fin de semana.

13/11/2026 | 06:52Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario tendrá este viernes una jornada calurosa, con una temperatura máxima prevista de 33°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 21°C.

Hacia la tarde aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%. Por la noche, las condiciones podrían desmejorar, con una posibilidad de precipitaciones que se elevará al 40-70%.

Para el sábado se espera un descenso de la temperatura, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C. El domingo continuará el alivio térmico, con registros que oscilarán entre los 16°C y los 26°C.

Durante el comienzo de la próxima semana las máximas se mantendrán entre los 26°C y los 29°C. El miércoles será el día más cálido de ese período, mientras que el jueves llegará un nuevo descenso, con una máxima prevista de 25°C.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario este viernes? Se prevé una jornada calurosa con una temperatura máxima de 33°C.

¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo aumentará la probabilidad de tormentas? Hacia la tarde, con probabilidades de entre 10% y 40%.

¿Qué temperaturas se esperan para el fin de semana? El sábado se espera una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, y el domingo entre 16°C y 26°C.

¿Cómo será el clima a comienzo de la próxima semana? Las máximas se mantendrán entre 26°C y 29°C, con el miércoles siendo el día más cálido.

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