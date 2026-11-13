La falla global de Microsoft impacta a empresas y gobiernos en múltiples continentes

FOTO: Caída de Microsoft afecta a empresas y gobiernos mientras trata de recuperar el servicio

HONG KONG (AP) — Desde Asia hasta Estados Unidos, la falla de Microsoft que afecta a servicios como Outlook y Teams duraba ya varias horas y ha afectado a muchos usuarios, empresas y algunas operaciones gubernamentales, mientras el gigante tecnológico se afanaba en solventar el problema.

Microsoft indicó en una actualización el viernes que la interrupción afectaba a una amplia gama de productos de Microsoft 365 que interactúan con sus servicios de Exchange Online y de correo electrónico. Los usuarios dijeron que servicios como Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot estaban caídos.

La empresa, con sede en Redmond, Washington, señaló que estaba probando distintas maneras de identificar la causa del problema y volver a poner en funcionamiento sus servidores, adoptando "un enfoque mesurado para identificar y reparar la infraestructura afectada".

Además, dijo que no tenía indicios de que la falla hubiera sido causada por actividad maliciosa y que trataría el incidente "con urgencia y prioridad hasta su resolución total".

Más de 130.000 usuarios del rastreador de fallas Downdetector reportaron problemas para acceder a Outlook antes el jueves, aunque los nuevos reportes se redujeron desde ese pico.

Una serie de publicaciones de la empresa en X sugerían que sus ingenieros estaban teniendo dificultades para controlar totalmente el problema.

Horas después de anunciar que había logrado restablecer con éxito el buen funcionamiento y la funcionalidad del servicio, indicó que había actualizado su lista de servicios afectados y que seguía trabajando para solventar el problema.

Su última publicación ofrecía pocas esperanzas a los usuarios que esperaban una solución rápida.

"Hemos supervisado el estado de los cambios aplicados para mejorar la capacidad del servicio y confirmamos que no están teniendo el efecto esperado", escribió Microsoft.

La compañía de tecnología industrial Workhorse Group Inc., con sede en Estados Unidos, retrasó una conferencia telefónica sobre sus ganancias trimestrales debido a la falla.

En Australia, el ministro del Interior, Tony Burke, manifestó el viernes que Microsoft comparó la situación actual con la caída que sufrió CrowdStrike en 2024. También dijo que había hablado con el principal ejecutivo de la empresa en el país y con el coordinador nacional de ciberseguridad del gobierno acerca de la interrupción global.

"Ellos (Microsoft) no creen que estén lidiando con un ciberataque. Creen que, en cierto modo, están lidiando (con algo) similar a lo que vimos con CrowdStrike, donde una actualización salió mal", declaró Burke a reporteros en Sydney.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike, con sede en Texas, atribuyó a un error en una actualización el hecho de que sus sistemas enviaran datos defectuosos a millones de computadoras de clientes, desencadenando una falla global en julio de 2024 que dejó vuelos en tierra, suspendió transmisiones de televisión y afectó a bancos, hospitales y minoristas.

El empresario hongkonés Danny Lau, que dirige una empresa de aluminio, explicó que las cuentas de Outlook de su compañía no podían recibir actualizaciones de sus clientes en Estados Unidos debido a la interrupción del servicio. Si la situación se prolonga, podría "afectar al calendario de producción", expresó.

Air India señaló que sus vuelos no se vieron afectados por el problema, pero redirigió temporalmente sus servicios de correo electrónico para garantizar que las consultas de los clientes siguen llegando sin interrupciones, según explicó en un comunicado.

IndiGo, otra aerolínea india, reportó incidencias en sus servicios de soporte por correo electrónico, lo que afectó su capacidad para recibir consultas. La empresa afirmó en un comunicado en X que sus otros canales de ayuda seguían operativos y que sus vuelos no se vieron afectados.

La Agencia de Tecnología Gubernamental de Singapur informó que los correos electrónicos del gobierno estaban caídos y que trabajaban con Microsoft para resolver el problema.

Por su parte, la Corte Suprema de Filipinas apuntó en un comunicado en X que la caída de Microsoft 365 ha afectado a algunas de sus operaciones, incluyendo las respuestas por email.

En Japón, el subsecretario jefe del gabinete, Masanao Ozaki, dijo que la interrupción afectó la infraestructura informática del ejecutivo y que seguían "de cerca los acontecimientos".

OpenAI y Anthropic informaron por separado que tenían problemas para conectarse con herramientas de Microsoft 365, lo que subraya los efectos en cadena de las caídas a medida que más personas usan plataformas de inteligencia artificial para interactuar con el software de otras empresas.