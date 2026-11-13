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El Papa León XIV en Perú: un llamado a valorar y proteger a las mujeres en Chiclayo

La ciudad del noroeste esperó a León XIV en un ambiente festivo, donde el Papa habló sobre la importancia de la mujer en la sociedad.

13/11/2026 | 10:39Redacción Cadena 3

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El Papa en Perú.

FOTO: El Papa en Perú.

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Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- El papa León XIV continuaba este viernes su visita a Perú, donde destacó la importancia del papel de la mujer en la sociedad, mientras era esperado en Chiclayo con gran devoción.

"Son ellas quienes con gran valentía, transmiten a las generaciones futuras, con el ejemplo de sus vidas, la fe y la esperanza cierta", manifestó en una de sus alocuciones en el país sudamericano, según informa Vatican News y recoge la Agencia Noticias Argentinas.

El Papa resaltó que el reconocimiento a la dignidad humana también implica el respeto y la promoción de la participación activa de las mujeres.

Señaló su "contribución en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia", algo que consideró "indispensable" y, por ello, lamentó que aún persistan casos de violencia y abuso contra la población femenina en la actualidad.

"Quisiera reiterar un vehemente llamamiento, no sólo a mis hermanos y hermanas en la fe, sino a cada hombre y mujer de buena voluntad: ¡valoremos a las mujeres! ¡protejamos y respetemos a las niñas!", exclamó.

La expectativa en Chiclayo

En tanto, miles de voluntarios y expresiones de fe prepararon la llegada del Pontífice este viernes 13 de noviembre a la diócesis que fue su hogar durante ocho años.

Las voces de quienes aguardan su regreso reflejan la emoción de una comunidad que ve este encuentro como una oportunidad para renovar su fe, fortalecer la comunión y reafirmar su compromiso con la Iglesia.

En Chiclayo, la espera del Papa León XIV se vivió con la intensidad de un reencuentro familiar. En las calles, en las parroquias y en los equipos de voluntariado, la expectativa se tradujo en trabajo, oración y gestos de bienvenida.

Para algunos, se presentó la oportunidad de reencontrarse con un pastor conocido; para otros, la posibilidad de vivir por primera vez una visita pontificia.

Voluntarios provenientes de Cajamarca, Huaraz, Tumbes y Trujillo, entre otras localidades, se unieron para recibir al Papa.

Lectura rápida

¿Qué hizo el Papa en Perú?
Destacó el papel de la mujer en la sociedad y realizó un llamado a valorarlas y protegerlas.

¿Dónde fue recibido?
En Chiclayo, donde la comunidad lo esperaba con gran devoción.

¿Cuándo ocurrió la visita?
El viernes 13 de noviembre de 2026.

¿Cuál fue el mensaje principal?
Resaltó la importancia de la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos.

¿Qué actividades se realizaron en Chiclayo?
Se llevaron a cabo preparativos con miles de voluntarios y expresiones de fe para recibir al Papa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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