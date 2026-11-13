Fallas en Outlook, Teams y Copilot: 74 países afectados por problemas técnicos

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) — Microsoft ha comunicado que no encontró evidencias de que la interrupción global de su servicio de correo electrónico Outlook se deba a "una actividad maliciosa", según reportes de medios internacionales. La empresa hizo este anuncio el viernes 13 de noviembre, en el marco de un informe sobre las fallas que también impactaron a otras plataformas como Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

En su balance, Microsoft reconoció que las estrategias implementadas para solucionar la caída mundial de Outlook no estaban funcionando "como se esperaba". Mientras tanto, millones de usuarios en todo el mundo continuaban sin acceso a estos servicios esenciales.

La empresa, considerada un gigante tecnológico, atribuyó esta interrupción, que se prolongó durante varias horas, a una "carga elevada en múltiples regiones" en su infraestructura, de acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas.

"Estamos identificando líneas de trabajo alternativas que puedan aplicarse para aumentar la capacidad ante los desequilibrios sostenidos en la gestión del tráfico", indicó Microsoft en su cuenta de X. La compañía agregó: "Hemos detenido todas las implementaciones, estamos desviando tráfico adicional de la infraestructura afectada y estamos reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio".

El impacto de la caída se sintió en diversos sectores, con usuarios de distintas áreas, incluyendo gobiernos, reportando problemas para comunicarse a través de Outlook, según varios medios internacionales.

En menos de una hora, la avería se extendió a 74 países y territorios, como informó la plataforma Downdetector. Un mapa publicado en X mostraba que el apagón afectó a usuarios en toda América, así como en partes de Europa, Asia y África.

Durante las horas de interrupción, Microsoft emitió varias actualizaciones en X, donde detalló sus esfuerzos continuos pero hasta el momento infructuosos para restaurar la totalidad del servicio.

En un informe posterior a las 23:00 GMT, el gigante tecnológico señaló que estaba "observando una recuperación limitada" mientras trataba de redirigir el tráfico de los usuarios lejos de los servidores afectados. "A medida que la capacidad se restaura, los usuarios podrían experimentar una recuperación gradual", añadió.