Analizan un aumento del 20% en la tarifa de taxis: "El último incremento fue en febrero"

El Concejo Municipal comenzará a debatir el lunes una posible actualización de la tarifa para los viajes contratados en la calle. La concejala Anahí Schibelbein explicó que la intención es alcanzar una definición durante los próximos días.

“Arrancamos a conversar sobre esto con la idea de que el próximo lunes ya tuviéramos una respuesta con respecto a los trabajadores”, señaló la edila. Además, indicó que existe un desfasaje importante entre los valores actuales y los costos del servicio, y recordó que el último incremento fue autorizado en febrero.

El estudio de costos municipal arrojó una diferencia cercana al 40%, aunque el porcentaje que se analiza aplicar sería del 20%, tal como solicitaron los taxistas. “Van a aumentar la tarifa, pero suponiendo que el 40% es imposible”, sostuvo Schibelbein en diálogo con Cadena 3 Rosario.

La propuesta comenzará a discutirse formalmente el lunes y podría aprobarse en la sesión del jueves. De concretarse, la actualización alcanzará exclusivamente a los pasajeros que toman taxis en la calle.

En cambio, los viajes solicitados mediante aplicaciones quedarán excluidos de esta modificación, ya que esas plataformas establecen sus propios valores. “Aquellos que lo toman por la calle va a estar regido por este precio que, si se aprueba, aumentaría un 20%, que es lo solicitado por los taxistas”, concluyó la concejala.

Informe de Fernando Carrafiello.