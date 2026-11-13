Diferencias cerebrales explican las dificultades matemáticas en algunos niños, según un estudio

Para algunos niños, aprender matemáticas resulta ser mucho más complicado que para sus compañeros. A pesar de practicar y recibir instrucción, pueden seguir enfrentando problemas que otros niños de su edad resuelven con facilidad. Investigadores de Stanford University han comenzado a desentrañar las razones detrás de estas dificultades, sugiriendo que podrían estar relacionadas con más que un simple conocimiento numérico.

Una posible explicación radica en las diferencias en cómo el cerebro selecciona y gestiona estrategias para resolver problemas. Un nuevo estudio sugiere que los niños con dificultades persistentes en matemáticas pueden tener problemas para ajustar su enfoque ante diversos desafíos matemáticos. Los investigadores también identificaron patrones de actividad cerebral distintivos asociados con estas luchas.

Los hallazgos, publicados en The Journal of Neuroscience, provienen de una investigación liderada por Oliver Lasnick y su equipo en Stanford. Su trabajo se centró en niños con un trastorno que causa dificultades continuas en la resolución de problemas matemáticos, conocido como discalculia. Aunque esta condición ha sido reconocida durante años, los científicos aún trabajan para comprender los procesos de pensamiento específicos y los mecanismos cerebrales que contribuyen a ella.

Por qué algunos niños luchan con las estrategias matemáticas

Para investigar estos desafíos, el equipo de Stanford estudió a 68 niños de entre 8 y 10 años. Examinaron cómo los niños abordaban los problemas matemáticos, cuán efectivamente utilizaban diferentes estrategias y cómo su actividad cerebral se relacionaba con su desempeño.

Resolver un problema matemático a menudo requiere más que conocer números o recordar hechos aritméticos. Los niños también deben decidir qué enfoque funcionará mejor. Por ejemplo, un niño podría contar números individuales para encontrar una respuesta o usar un método más eficiente basado en una relación matemática familiar. A medida que los problemas se vuelven más difíciles, la capacidad de reconocer cuándo se necesita una estrategia diferente puede volverse cada vez más importante.

Los investigadores encontraron que los niños con discalculia eran generalmente menos efectivos en el uso de diferentes estrategias matemáticas que aquellos sin la condición. Tardaban más en cambiar de un método a otro y eran menos receptivos cuando la dificultad de un problema cambiaba.

Otra diferencia importante involucró el aprendizaje para elegir mejores estrategias con el tiempo. Mientras que otros niños se volvían más efectivos al seleccionar enfoques apropiados, aquellos con discalculia no mostraron la misma mejora. Esto sugiere que sus dificultades pueden involucrar no solo la realización de cálculos, sino también la decisión de cómo abordar un problema desde el principio.

La actividad cerebral revela nuevas pistas sobre las dificultades matemáticas

Los investigadores también examinaron patrones de actividad cerebral para comprender mejor lo que podría estar sucediendo detrás de estas diferencias de comportamiento.

Descubrieron que la actividad dentro de un sistema cerebral particular difería entre los niños con discalculia y aquellos que eran más hábiles en seleccionar y utilizar estrategias matemáticas. Estos patrones neuronales no eran simplemente diferencias no relacionadas. También podían predecir cuán efectivamente los niños contaban y cuán bien cambiaban entre enfoques al resolver problemas.

Los hallazgos destacan la posible importancia de varias habilidades mentales que van más allá de la matemática en sí. Estas incluyen atención, memoria y flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de ajustar el pensamiento o el comportamiento cuando las circunstancias cambian. Tales habilidades son parte de lo que los investigadores a menudo llaman funciones ejecutivas. Estos procesos mentales ayudan a las personas a organizar información, mantenerse concentradas en una tarea, retener detalles relevantes en la mente y cambiar de planes cuando un enfoque no funciona. En matemáticas, pueden ayudar a un niño a realizar un seguimiento de los números, comparar posibles soluciones y reconocer cuándo intentar un método diferente.

Los hallazgos de Stanford sugieren que las dificultades relacionadas con estos procesos pueden contribuir al desarrollo de la discalculia. Las diferencias en la actividad cerebral también pueden ayudar a explicar por qué algunos niños tienen problemas persistentes para elegir y cambiar estrategias de resolución de problemas.

Sin embargo, las conexiones observadas no establecen que las diferencias en la actividad cerebral causen directamente la condición. Proporcionan nueva evidencia sobre los procesos cognitivos y neuronales asociados con estas dificultades matemáticas.

Comprender por qué las luchas matemáticas difieren entre los niños

Una conclusión importante es que la discalculia no parece involucrar un solo problema simple compartido por cada niño afectado. En cambio, diferentes niños pueden experimentar dificultades relacionadas con varios procesos mentales que interactúan entre sí.

Como explica Lasnick, "Es importante que este estudio también enfatice la variabilidad individual observada en la discalculia, demostrando aún más que el trastorno refleja disfunción cognitiva y neural a través de múltiples procesos".

Al conectar el comportamiento matemático de los niños con diferencias cerebrales medibles, la investigación ofrece una imagen más detallada de por qué las matemáticas pueden ser un desafío persistente para algunos estudiantes. Los hallazgos también apuntan hacia la importancia de ir más allá de si un niño obtiene la respuesta correcta. Comprender cómo los niños eligen estrategias, se adaptan a problemas más difíciles y manejan las demandas mentales de las matemáticas podría ayudar a los investigadores a desarrollar mejores formas de identificar y apoyar a aquellos con discalculia.