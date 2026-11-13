El consumo de proteínas animales y vegetales podría influir en los niveles de testosterona en hombres

Un nuevo estudio de la Universidad de Finlandia Oriental ha revelado una relación sorprendente entre el tipo de proteína que consumen los hombres y sus niveles de testosterona. Los investigadores observaron que aquellos que ingirieron más proteína animal tendieron a tener concentraciones más bajas de testosterona en sangre, mientras que los que consumieron más proteína vegetal generalmente presentaron niveles más altos.

Los hallazgos, publicados en el International Journal of Food Sciences and Nutrition, sugieren que las fuentes de proteína pueden estar asociadas con los niveles de hormonas masculinas de maneras distintas. Sin embargo, los investigadores advierten que las diferencias observadas fueron relativamente pequeñas y que los resultados no establecen si la ingesta de proteína influye directamente en los niveles de testosterona.

La testosterona es una hormona esencial para los hombres, ya que ayuda a mantener la masa muscular, la salud ósea y la función sexual. Aunque se sabe que la edad, el sobrepeso y los hábitos de vida influyen en los niveles de testosterona, se ha realizado relativamente poca investigación sobre cómo la dieta, especialmente el consumo de proteínas, podría estar asociada con esta hormona.

Estudio de más de 2,500 hombres revela patrones contrastantes de proteínas

Para investigar esta relación, los investigadores analizaron información de 2,546 hombres de entre 42 y 60 años que residían en el este de Finlandia. Los participantes formaron parte del estudio de factores de riesgo de enfermedad cardíaca isquémica de Kuopio, un proyecto de investigación realizado en la Universidad de Finlandia Oriental.

Entre 1984 y 1989, los hombres registraron todo lo que comieron durante cuatro días, lo que permitió a los investigadores evaluar sus hábitos dietéticos y fuentes de proteínas. También se recogieron muestras de sangre para medir la testosterona total y la globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG), una proteína que ayuda a regular la cantidad de testosterona que circula en el torrente sanguíneo.

Los investigadores dividieron a los participantes en cuatro grupos según su consumo de proteínas. Se observó un contraste claro al comparar a los hombres con las ingestas más altas y más bajas de proteínas animales y vegetales.

Los hombres que consumieron más proteína animal presentaron concentraciones promedio de testosterona total 1.2 nmol/l más bajas que aquellos que consumieron menos. Por el contrario, la proteína vegetal mostró un patrón opuesto, con los hombres en el grupo de mayor ingesta teniendo concentraciones de testosterona 1.1 nmol/l más altas que aquellos en el grupo de menor ingesta.

Se observaron relaciones similares para las concentraciones de SHBG. Las asociaciones se mantuvieron después de que los investigadores consideraron la edad, el índice de masa corporal y varios otros factores relacionados con la dieta, el estilo de vida y la salud.

Diferencias en las proteínas lácteas y vegetales

Un examen más detallado de las fuentes individuales de proteínas reveló diferencias adicionales. Un mayor consumo de proteínas de productos lácteos se asoció con concentraciones más bajas de testosterona total y SHBG.

Mientras tanto, los hombres que obtuvieron más proteína vegetal de verduras y fuentes distintas de productos de cereales tendieron a tener concentraciones más altas de testosterona total.

La proteína de carne mostró una relación algo diferente. Aunque una mayor ingesta de proteínas de carne se vinculó a concentraciones más bajas de SHBG, los investigadores no encontraron una asociación correspondiente con los niveles de testosterona total.

Estas distinciones sugieren que la relación entre la proteína dietética y las hormonas masculinas puede variar según la fuente de la proteína, más que simplemente por la cantidad de proteína que consume una persona.

Implicaciones para la salud masculina

A pesar de los patrones contrastantes, los investigadores enfatizan que las diferencias observadas en los niveles de testosterona fueron modestas. También es incierto si cambios de este tamaño tienen consecuencias significativas para la salud.

"Aunque las diferencias observadas en las concentraciones de testosterona fueron estadísticamente significativas, fueron relativamente pequeñas. Con base en este estudio, no es posible inferir si estas diferencias tienen implicaciones para la salud", declaró el investigador doctoral Miika Wynne-Ellis de la Universidad de Finlandia Oriental.

Una limitación importante es que la investigación fue de carácter transversal, lo que significa que se examinaron la ingesta dietética y las mediciones hormonales sin seguir cómo los cambios en el consumo de proteínas afectaron la testosterona a lo largo del tiempo. Como resultado, los hallazgos no pueden establecer una relación de causa y efecto.

Otros factores dietéticos o metabólicos podrían ayudar a explicar las asociaciones. Los investigadores tampoco pueden determinar si comer diferentes tipos de proteínas influye en la producción de testosterona o cambia cómo funciona la hormona en el cuerpo.

Por ahora, los hallazgos destacan una conexión interesante entre las fuentes de proteínas y los niveles de testosterona, dejando abierta la cuestión de si cambiar las elecciones de proteínas podría tener algún efecto directo sobre la salud hormonal masculina.