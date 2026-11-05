Paredes palpitó la definición del Clausura: “Estar a un paso genera todavía más ilusión"

Leandro Paredes se mostró entusiasmado ante la posibilidad de que Boca se consagre campeón de Liga el próximo sábado frente a Defensa y Justicia: "Tenemos la oportunidad, dependemos de nosotros, pero tenemos que salir a afrontar el partido como cualquier otro. Estar a un paso genera todavía más ilusión".

El mediocampista brindó declaraciones en una conferencia de prensa que incluyó a los tres equipos con posibilidades de coronarse: Rosario Central, Argentinos Juniors y el propio "Xeneize". En este contexto, Paredes compartió sus sensaciones: "Con las mismas ganas y la misma ilusión. Viví y vivo el fútbol siempre de la misma manera".

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El campeón del mundo con la Selección argentina se ha convertido en un emblema del Boca que dirige Rodolfo Arruabarrena, quien también participó de la conferencia organizada por la Liga Profesional junto a sus colegas de Central (Jorge Almirón) y Argentinos (Nicolás Díaz). Este encuentro tuvo lugar en las oficinas de Puerto Madero de la Liga Profesional. Nicolás Oroz y Ignacio Ovando también fueron parte de las declaraciones.

Sobre el rival, Defensa y Justicia, que buscará arruinar la celebración de Boca en la "Bombonera", Paredes comentó: "Enfrente tenemos un rival que juega muy bien, que tratará de dar su mejor versión porque tiene objetivos importantes, pero de nuestra parte haremos lo mejor posible como lo venimos haciendo".

Respecto al trabajo del "Vasco" Arruabarrena, el mediocampista destacó su rol: "Tenemos un grupo de jugadores muy inteligente, que sabe lo que quiere, lo que significa jugar con esta camiseta. Él (Arruabarrena) nos dio ese empujoncito que necesitábamos de confianza, de personalidad, de saber lo que significa jugar con esta camiseta".

Asimismo, Paredes, que tiene la chance de consagrarse campeón, también felicitó a los otros dos clubes en la lucha por el título: "Felicitar a Rosario Central y Argentinos porque son dos equipos que han sido muy regulares y que juegan muy bien. Son dos equipos que intentan jugar al fútbol y lo hacen muy bien".

En la conferencia, también participaron los presidentes de los clubes que tienen la oportunidad de salir campeones este fin de semana. Por parte de Boca, Juan Román Riquelme expresó su esperanza de poder conquistar su primer título como máxima autoridad del club en la "Bombonera".

"Estamos felices de poder tener la posibilidad de competir el sábado, en nuestra casa, con nuestra gente. Los hinchas tienen mucha ilusión y eso es lo más importante y se lo merecen", afirmó el ídolo del "Xeneize".

Arruabarrena, en sintonía con Paredes, confió en el plantel: "Estoy muy confiado en el grupo y entiendo que para el hincha es muy lindo. Para nosotros es la posibilidad de tener un título que hace bastante que no lo tenemos y esperemos poder darle una alegría a nuestra gente".