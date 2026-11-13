Jorge Macri apuesta a la vuelta de la Fórmula 1: "Si hay una vacante, queremos anotarnos para 2027"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ratificó la intención de recuperar una fecha de Fórmula 1 en la Argentina y aseguró que las obras de renovación del autódromo Oscar y Juan Gálvez se realizan con ese objetivo. La apuesta es convertir al circuito porteño en un escenario capaz de recibir competencias internacionales de primer nivel, entre ellas el MotoGP y la máxima categoría del automovilismo.

“Estamos muy orgullosos de lo que venimos haciendo en el autódromo. Hay una decisión de inversión con dos grandes objetivos: poner al Gálvez, con el circuito Fangio, en un estándar internacional y lograr traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, sostuvo Macri.

El mandatario explicó que la Ciudad decidió avanzar con un proyecto integral, diseñado desde el comienzo para cumplir con las exigencias de ambas categorías, en lugar de realizar primero las obras necesarias para el motociclismo y luego volver a intervenir el circuito.

El MotoGP será la primera gran competencia internacional que recibirá el renovado escenario. La carrera se disputará del 9 al 11 de abril de 2027 y las entradas ya se encuentran a la venta.

“El proyecto ya está pensado para ambas categorías”

Macri explicó que el diseño contempla las necesidades técnicas y de infraestructura de la Fórmula 1 actual, que van más allá de la pista y requieren instalaciones específicas para los equipos, los boxes, los paddocks y la recepción de invitados.

“Queremos tener un circuito que, como pasa hoy en el mundo, pueda albergar distintas formas de deporte motor”, afirmó.

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En ese sentido, señaló que el proyecto fue desarrollado por la empresa de ingeniería del alemán Hermann Tilke, especializada en circuitos internacionales, y que también contempla la construcción de un nuevo kartódromo homologado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El objetivo, según explicó, es contar con una infraestructura que permita recibir competencias de máximo nivel y, al mismo tiempo, fortalecer las categorías formativas del automovilismo.

El jefe de Gobierno reconoció que todavía existen diferencias entre los requerimientos de MotoGP y Fórmula 1, especialmente en materia de boxes y paddock. Sin embargo, aseguró que la planificación ya contempla las instalaciones necesarias para ambas disciplinas.

“Si nos pidieran mañana hacer una Fórmula 1, mañana no ocurriría, pero por ahí tenemos la suerte de que haya una vacante y queremos anotarnos, inclusive para el año que viene”, expresó.

La negociación con la Fórmula 1 y el financiamiento

Macri también se refirió a las conversaciones que mantuvo con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, durante su encuentro en el circuito de Interlagos, en San Pablo.

Según indicó, el objetivo es que durante marzo de 2027 la Ciudad pueda saber si alcanza un acuerdo con la categoría para concretar el regreso de la competencia.

“Lo primero que nos dijo es que los equipos sigan trabajando como vienen trabajando. Nosotros venimos con una coordinación permanente y vamos a mantenerla”, explicó.

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El mandatario reconoció que todavía quedan aspectos comerciales por resolver, entre ellos el canon que exige la Fórmula 1 para organizar un Gran Premio.

“Hay negociaciones complejas, arduas y difíciles. Lo técnico va a estar preparado; lo comercial es parte de lo que resta acordar: cuánto paga la Fórmula 1, cuál es el canon”, señaló.

En cuanto al financiamiento, sostuvo que la Ciudad buscará convocar a inversores privados y al Gobierno nacional para reunir los recursos necesarios.

“Es una movida en la que vamos a convocar a muchos. Requerimos recursos, financiamiento, ayuda y apoyo de distintos sectores”, afirmó.

Macri destacó además el impacto económico que genera la Fórmula 1 en las ciudades que reciben sus competencias. Como referencia, mencionó los casos de Madrid, Miami, México y San Pablo, donde estimó que el movimiento económico puede ubicarse entre los 450 y los 750 millones de dólares durante una semana.

Para el jefe de Gobierno, la inversión no apunta solamente al deporte motor, sino también al turismo, la actividad comercial y la economía del entretenimiento.

Cómo avanzan las obras en el autódromo

La renovación integral del Oscar y Juan Gálvez tiene como objetivo finalizar los trabajos en marzo de 2027, antes de la llegada del MotoGP. La ejecución está a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), del Gobierno porteño.

Entre las principales intervenciones se encuentra el asfaltado de la pista, que contempla tres capas y comenzó en octubre. También avanzan la colocación de defensas de seguridad, las obras hidráulicas y la construcción de un túnel de aproximadamente 400 metros que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock.

Según el cronograma difundido, durante enero está previsto terminar el edificio de boxes, en febrero finalizar el asfaltado y para marzo completar el túnel y la pintura de la pista.

Además, ya se instalaron 1.700 metros de defensas Debris Fence y comenzaron los trabajos de homologación. El proyecto incluye barreras Flexbeam de triple hoja y una nueva horquilla diseñada para el circuito de Fórmula 1.

Informe de Mauricio Conti.