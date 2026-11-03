Toyota Argentina desarrolló dos papamóviles para León XIV: los requisitos y detalles del proyecto

Toyota Argentina puso en marcha un proyecto especial para desarrollar los dos papamóviles que utilizará el papa León XIV durante su visita al país. Se trata de dos unidades basadas en camionetas Hilux, adaptadas para cumplir con los requerimientos del Vaticano y garantizar la movilidad del Santo Padre durante sus actividades.

Julián Benedetti Basone, ingeniero de Toyota y líder del proyecto, en diálogo con Cadena 3 contó que los primeros contactos comenzaron cuando surgió la posibilidad de una visita papal. A partir de entonces, la automotriz inició gestiones con la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura Apostólica y el Vaticano para ofrecer una solución integral de movilidad.

"Presentamos una propuesta basada en algunos requisitos que el mismo Vaticano nos facilitó. A partir de ahí trabajamos con nuestros ingenieros, técnicos y proveedores", explicó Benedetti.

El desarrollo contempló dos vehículos: uno destinado a Córdoba y otro a Buenos Aires. Si bien Toyota Argentina estuvo a cargo de la coordinación, la ingeniería y la propuesta técnica, el proyecto también contó con la participación de distintas áreas de la compañía y de empresas proveedoras.

Uno de los principales protagonistas fue Equipamientos Vallé, una firma cordobesa con más de 70 años de trayectoria y más de dos décadas de trabajo junto a Toyota. La empresa tuvo a su cargo la conversión de las Hilux para transformarlas en papamóviles.

Entre las principales modificaciones se incorporaron un acceso posterior con una escalera eléctrica especialmente diseñada, asideros y barandas para que el Papa pueda trasladarse de pie y un sillón papal para descansar durante los recorridos.

Además, el vehículo cuenta con una cúpula transparente e iluminada que permite observar al Pontífice desde distintos ángulos. También dispone de un sistema de comunicación directa entre el Santo Padre y su chofer personal.

Por razones de seguridad, Benedetti evitó brindar detalles técnicos específicos sobre los sistemas de protección incorporados. Sin embargo, aclaró que la transformación se realizó sobre una Hilux convencional, conservando su capacidad de circulación.

En cuanto a la velocidad, explicó que estos vehículos suelen desplazarse prácticamente a paso de hombre, debido a que el Papa puede viajar de pie en la parte posterior. Los recorridos, además, requieren circuitos previamente definidos, con espacio suficiente para el papamóvil y el dispositivo de seguridad.

La estética también tuvo un papel central en el desarrollo. Las unidades son completamente blancas y presentan terminaciones doradas, banderines y el escudo papal correspondiente a León XIV.

Cada elemento fue elaborado siguiendo las indicaciones del Vaticano. Incluso algunos detalles tuvieron una participación especial de la comunidad cordobesa: las banderitas que decoran los vehículos fueron confeccionadas artesanalmente por la mamá de Ignacio, uno de los trabajadores que participó en la conversión.

El escudo de León XIV también tiene un significado particular, con referencias a la orden de San Agustín, un libro, un corazón y la flor de lis, símbolo vinculado a la Virgen María.

Otro detalle distintivo es la matrícula: los vehículos papales deben llevar la identificación SCV 1, correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano número 1.

Las camionetas también conservaron el sistema multimedia de la Hilux, incluida la radio, por lo que el Papa podrá escuchar emisoras durante sus traslados.

El proyecto reunió a distintas empresas y equipos técnicos. Además de Toyota Argentina y Equipamientos Vallé, participaron proveedores y colaboradores como Transporte Furlong y el concesionario Kansai.

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Para Benedetti, uno de los aspectos más destacados fue precisamente el trabajo colectivo que permitió concretar el desarrollo.

"Se puso tanto amor a cada detalle que, al momento de hacer una banderita o un corte estructural de la camioneta para lograr la transformación, se puso el mismo empeño y el mismo nivel de detalle", destacó.

Actualmente, uno de los papamóviles ya se encuentra en Córdoba y permanecerá bajo el cuidado de Gendarmería Nacional.

Así, detrás de los vehículos que acompañarán a León XIV durante su visita a la Argentina hay un desarrollo de ingeniería que combina tecnología automotriz, requisitos protocolares, seguridad y una importante participación de la industria nacional, con un aporte especialmente significativo de empresas y trabajadores cordobeses.

Entrevista de "Viva la Radio"