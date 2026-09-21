Sergio Dalma palpitó en Cadena 3 su show en Córdoba: "Me parece apasionante el cuarteto"

Sergio Dalma vuelve a recorrer el universo de la música italiana con “Ritorno a Via Dalma”, el álbum número 23 de su extensa carrera. El cantante español retomó, 15 años después, el proyecto que comenzó en 2010 con “Via Dalma”, un disco que reunió grandes canciones de artistas italianos y que tuvo dos nuevas ediciones debido a su éxito.

En esta nueva etapa, Dalma recupera canciones que habían quedado afuera de los discos anteriores y suma también composiciones de artistas más contemporáneos. En diálogo con Cadena 3, contó cómo fue enfrentarse nuevamente a un repertorio que marcó buena parte de su historia musical.

“Era un desafío, un reto. Era enfrentarte a canciones de gente muy icónica que teníamos en mente, no para competir con los originales, sino llevarlas a mi terreno. Eran canciones muy diversas, de distintos estilos, de décadas. Lo pasé bien. Muchos nervios al principio, pero fue un desafío importante”, expresó.

La influencia de la música italiana

El cantante explicó que algunas canciones de este nuevo trabajo habían quedado pendientes de las anteriores entregas, mientras que otras surgieron a partir de propuestas de su equipo.

“Algunas de estas canciones se quedaron sin incluir en los otros ‘Via Dalma’ y teníamos ganas de incluirlas. Otras para mí eran impensadas, pero en el equipo hay gente de distintas edades. Me dieron un empujón con artistas como Laura Pausini o Raffaella Carrà. Hay incluso de estilos alejados al mío, pero ahí está el atractivo de este proyecto”, señaló.

Dalma también recordó que la música italiana estuvo presente desde su infancia y destacó la vigencia de esas canciones.

“Muchos artistas italianos me marcaron. Muchas de estas canciones las escuchaba de pequeño en casa de mis padres y me llamaba la atención esa forma de interpretar, las voces rasgadas, esa voz tan personal. Son melodías que sobrevivieron al paso de los años”, contó.

“Se ve a gente muy joven en Italia cantando los clásicos de arriba abajo. La gente que ama sus clásicos es muy importante”, agregó.

“Bailar pegados”, una canción clave

Al hablar de su relación con Argentina, Dalma recordó el impacto que tuvo “Bailar pegados” en su carrera.

“‘Bailar pegados’ fue un antes y un después en mi carrera: la posibilidad de darme a conocer en Argentina por primera vez. La gente se sigue emocionando cuando la interpreto”, afirmó.

Consultado sobre con qué artistas argentinos se imagina cantando canciones italianas, mencionó a algunos referentes y también se mostró entusiasmado con el presente del cuarteto.

“(Alejandro) Lerner me encantaba, Fito Paéz también, y ahora me parece muy divertido el momento del cuarteto. Me parece genial. Pude cantar con La K'onga. Me parece un mundo apasionante. Descubrí Argentina a través de Córdoba”, destacó.

Dalma también manifestó su admiración por otro género profundamente ligado a la cultura argentina: “Me apasionan las letras de los tangos”.

Córdoba, una parada especial

Sergio Dalma llegará a Córdoba el 1 de noviembre, cuando se presente en Quality Arena con su tour “Ritorno a Via Dalma”. Allí repasará las canciones italianas que forman parte del universo de “Via Dalma”.

Con 36 años de carrera, más de cuatro millones de discos vendidos y una trayectoria consolidada en España y Latinoamérica, el cantante continúa recorriendo un repertorio que forma parte del imaginario colectivo.

Más allá de los escenarios, Dalma contó cómo encuentra sus momentos de descanso y qué cosas lo ayudan a recargar energías.

“En casa valoro estar en mi rincón favorito, pasear con mis perros. Cargo pilas en la montaña. Me gusta pasear por la montaña: es una forma de recargar y sentirme bien conmigo mismo. Al ir creciendo y cumpliendo años te das cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas”, reflexionó.

Entrevista de Francisco Vidal