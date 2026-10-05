Prisión perpetua para los dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini

Cristian López y Emanuel Villanueva fueron condenados este lunes a prisión perpetua por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini. El fallo fue recibido con aplausos y emoción en la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal de Rosario, donde las familias de las víctimas se abrazaron después de escuchar la sentencia.

Indiana, esposa de Joaquín Pérez, fue una de las primeras en hablar tras conocerse el veredicto. Acompañada por familiares del arquitecto, destacó el trabajo realizado durante el juicio y valoró que el tribunal reconociera el planteo de la acusación. “Desde la querella hicieron todo lo que tenían que hacer y el tribunal lo reconoció”, expresó.

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Paula, esposa de Ariel Simoncini, también habló después de la sentencia. Contó que atravesó el proceso con confianza, aunque reconoció que estuvo más preocupada por el caso de Joaquín. “Yo veía toda esta investigación con mucha confianza y así la viví. La verdad que había pruebas muy contundentes en el caso de Ariel, así que en un momento estuve más nerviosa por el caso de Joaquín”, sostuvo. Y agregó: “No puedo decir feliz con lo que pasó, pero sí muy contenta”.

El tribunal estuvo integrado por Leonora Verón, Paula Aguirre y Rafael Coria. La fiscal Carla Ranciari había solicitado prisión perpetua para ambos acusados por homicidio calificado criminis causa —cometido para facilitar o consumar otro delito— y agravado por el uso de arma de fuego.

FOTO: López enfrentó un pedido de prisión perpetua.

El juicio comenzó el 22 de septiembre y se extendió durante dos semanas. Uno de los hechos analizados fue el asesinato de Pérez, de 34 años, ocurrido el 19 de octubre de 2021 en barrio Arroyito. El arquitecto fue abordado durante un robo y recibió un disparo que le provocó la muerte. Su Renault Clio fue encontrado abandonado horas después en la zona norte de Rosario.

Durante el debate, la acusación y la querella pusieron especial atención en los testimonios de identidad reservada. Según sostuvo el abogado Carlos Varela, representante de la familia de Pérez, cuatro personas reconocieron a López como quien conducía la moto utilizada durante el ataque.

La investigación por el crimen de Pérez todavía mantiene un punto pendiente: no fue identificado el otro hombre que participó del hecho y que, de acuerdo con la acusación, habría efectuado el disparo mortal contra el arquitecto.

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El segundo homicidio ocurrió el 7 de enero de 2023 y tuvo como víctima a Ariel del Luján Simoncini. El comisionista había llegado desde Roldán después de ser contactado por una supuesta operación para comprar una motocicleta publicada en Marketplace. La acusación sostiene que la oferta fue utilizada como parte de una maniobra para concretar el robo.

Simoncini fue atacado en la zona de Matheu y Zelaya y le sustrajeron aproximadamente 950 mil pesos y 3.000 dólares. En este caso, la Fiscalía atribuyó a Villanueva, quien ya cumple una condena de 24 años por otro homicidio, la organización del asalto y también acusó a López por su participación.

Tras la sentencia, Paula remarcó que las investigaciones continúan abiertas. “En el caso de Joaquín falta una persona, en el caso de Ariel faltan tres”, explicó, y pidió que quienes tengan información se animen a hablar. “Puede haber gente que sepa, que aporte, y vuelvo a decir, que no tenga miedo”, sostuvo.

La esposa de Simoncini consideró que la condena representa una reparación para las familias, aunque todavía falten personas por identificar. También reclamó que los condenados aporten información sobre quienes participaron de los hechos: “Si tienen un poco de conciencia, cosa que dudo, tendrían que hablar”. Sobre la lectura del veredicto, contó que los acusados estaban conectados por Zoom y resumió su sensación: “La única sensación que te da es que paguen”. Para las familias, la perpetua significó además un alivio después de años de reclamo de justicia.

La Fiscalía destacó el aporte de los testigos de identidad reservada

La fiscal Carla Ranciari explicó que el tribunal consideró probados todos los hechos atribuidos a los dos condenados. En el caso de Cristian López, señaló que fue responsabilizado por los homicidios de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini, ocurridos en 2021 y 2023. En cuanto a Emanuel Villanueva, indicó que fue condenado por el asesinato de Simoncini y por otro robo ocurrido en 2023.

Ranciari confirmó además que la investigación continúa y que todavía quedan personas por identificar. “Hay tres personas que todavía no fueron identificadas en el homicidio de Ariel Simoncini y uno que resta identificar en el caso de Joaquín Pérez”, explicó. Sobre Villanueva, detalló que la perpetua se unificó con una condena anterior que ya cumplía en el penal de Coronda.

La fiscal también explicó por qué correspondió la pena máxima y destacó el aporte de quienes declararon durante la investigación. “En ambos casos son dos hechos de homicidios calificados criminis causa, esto es por haber sido cometidos para consumar un hecho de robo”, sostuvo. Además, remarcó que fueron varios testigos de identidad reservada y que sus aportes fueron “sumamente trascendentes” para esclarecer los hechos respecto de los dos acusados que llegaron a juicio.

Informe de Agostina Meneghetti.