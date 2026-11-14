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Un motociclista está grave tras un fuerte choque con un auto en Traslasierra

El hombre, de 30 años, impactó desde atrás contra un automóvil en la Ruta E-88, en Las Tapias. Sufrió una fractura de cráneo y otras lesiones de consideración.

14/11/2026 | 12:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un motociclista chocó contra un auto en Las Tapias y permanece en terapia intensiva. (Policía)

FOTO: Un motociclista chocó contra un auto en Las Tapias y permanece en terapia intensiva. (Policía)

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Un motociclista de 30 años resultó gravemente herido tras chocar contra un automóvil en la localidad de Las Tapias, en el valle de Traslasierra, provincia de Córdoba. La víctima permanece internada en terapia intensiva con una fractura de cráneo y otras lesiones de gravedad.

Según informó la Policía, el siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Provincial E-88, a la altura del sector conocido como Divino Niño.

Por causas que todavía se investigan, una motocicleta Zanella ZR de 150 centímetros cúbicos, conducida por el hombre de 30 años, impactó desde atrás contra un Chevrolet Classic, al mando de otro conductor de 48 años.

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Como consecuencia de la colisión, el motociclista sufrió una fractura de cráneo, una contusión pulmonar y otorragia, es decir, sangrado por el oído.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Regional de Villa Dolores, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un motociclista chocó contra un automóvil y resultó gravemente herido.

¿Quiénes están involucrados? Un motociclista de 30 años y un conductor de 48 años de un Chevrolet Classic.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió recientemente, aunque la fecha exacta no se menciona.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la localidad de Las Tapias, en el valle de Traslasierra, provincia de Córdoba.

¿Cómo fue el accidente? La motocicleta Zanella ZR impactó desde atrás contra el Chevrolet Classic en la Ruta Provincial E-88.

¿Por qué se produjo el choque? Las causas del siniestro vial están bajo investigación.

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