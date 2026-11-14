Investigan un posible parricidio en barrio Centro América: detuvieron al hijo de la víctima
Un hombre de 60 años murió tras una presunta pelea con su hijo, de 28, en una vivienda de la capital cordobesa. Ambos presentaban lesiones y cortes. La Policía investiga las circunstancias del hecho.
14/11/2026 | 11:53Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
Un hombre de 60 años murió este viernes por la noche en una vivienda de barrio Centro América, en la ciudad de Córdoba, tras una presunta pelea con su hijo, de 28 años, quien quedó detenido.
Según informó la Policía, el episodio ocurrió en un domicilio ubicado en calle Toco Toco al 2.400, donde los efectivos intervinieron luego de que se reportara una situación de violencia familiar.
Al llegar al lugar, un servicio de emergencias constató el fallecimiento del hombre. Tanto la víctima como su hijo presentaban lesiones y cortes en el cuerpo.
/Inicio Código Embebido/
Córdoba. Un camión se quedó sin frenos en La Serranita y el conductor saltó del vehículo en movimiento
El episodio ocurrió en la autovía, a la altura de la rotonda de la Ruta 5. El hombre sufrió traumatismos y escoriaciones tras arrojarse del rodado, cuya cabina quedó completamente destruida.
/Fin Código Embebido/
Ante esta situación, el joven de 28 años fue detenido en el lugar, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo la muerte de su padre.
El caso es investigado como un posible parricidio, aunque todavía no se establecieron oficialmente la mecánica del hecho ni la causa del fallecimiento.
/Inicio Código Embebido/
Tiempo inestable. Tras el temporal, siguen los cortes de luz en Córdoba: los barrios y localidades afectados
EPEC informó que todavía hay siete distribuidores fuera de servicio en la Capital. Las cuadrillas trabajan desde la madrugada para restablecer el suministro. También persisten problemas en el interior provincial.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Quién murió y cuántos años tenía? Un hombre de 60 años murió.
¿Dónde ocurrió el hecho? En una vivienda de barrio Centro América, en la ciudad de Córdoba.
¿Qué sucedió antes de la muerte? Se produjo una presunta pelea con su hijo, de 28 años.
¿Qué informó la Policía? El episodio ocurrió en calle Toco Toco al 2400, tras un reporte de violencia familiar.
¿Cómo se investiga el caso? Se investiga como un posible parricidio, sin establecer aún la causa del fallecimiento.