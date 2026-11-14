Investigan un posible parricidio en barrio Centro América: detuvieron al hijo de la víctima

Un hombre de 60 años murió este viernes por la noche en una vivienda de barrio Centro América, en la ciudad de Córdoba, tras una presunta pelea con su hijo, de 28 años, quien quedó detenido.

Según informó la Policía, el episodio ocurrió en un domicilio ubicado en calle Toco Toco al 2.400, donde los efectivos intervinieron luego de que se reportara una situación de violencia familiar.

Al llegar al lugar, un servicio de emergencias constató el fallecimiento del hombre. Tanto la víctima como su hijo presentaban lesiones y cortes en el cuerpo.

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Ante esta situación, el joven de 28 años fue detenido en el lugar, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo la muerte de su padre.

El caso es investigado como un posible parricidio, aunque todavía no se establecieron oficialmente la mecánica del hecho ni la causa del fallecimiento.

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