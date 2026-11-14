Un camión se quedó sin frenos en La Serranita y el conductor saltó del vehículo en movimiento
El episodio ocurrió en la autovía, a la altura de la rotonda de la Ruta 5. El hombre sufrió traumatismos y escoriaciones tras arrojarse del rodado, cuya cabina quedó completamente destruida.
14/11/2026 | 11:45Redacción Cadena 3
FOTO: Todo sucedió en la autovía Calamuchita, en la zona de La Serranita. (Policía)
Un camionero resultó herido luego de arrojarse de su vehículo en movimiento tras sufrir un desperfecto en el sistema de frenos mientras circulaba por la autovía, a la altura de la localidad cordobesa de La Serranita.
El episodio ocurrió este viernes por la tarde, en inmediaciones de la rotonda de la Ruta Provincial 5, cuando el conductor de un camión Ford Cargo 1722 advirtió una falla mecánica que le impedía frenar.
Según informó la Policía de Córdoba, el hombre decidió saltar del vehículo en movimiento, mientras que el camión continuó su trayectoria hasta impactar contra un cerro.
Como consecuencia de la maniobra, el conductor sufrió traumatismos en un tobillo y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.
Un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Arturo U. Illia de Alta Gracia para recibir atención médica.
Por su parte, la cabina del camión sufrió daños totales a raíz del impacto.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un camionero se arrojó de su vehículo en movimiento debido a un desperfecto en los frenos.
¿Quién resultó herido? El conductor del camión, cuya identidad no fue revelada.
¿Cuándo sucedió el incidente? Este viernes por la tarde.
¿Dónde ocurrió el hecho? En la Ruta Provincial 5, cerca de La Serranita.
¿Cómo se produjo el accidente? El camionero saltó del camión en movimiento, que luego impactó contra un cerro.
¿Por qué se arrojó del camión? Debido a una falla mecánica en el sistema de frenos.