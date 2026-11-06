FOTO: La historia de la Marcha del Orgullo LGBT: 35 años de lucha y visibilidad en Buenos Aires

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- La 35ta. Marcha del Orgullo se llevará a cabo este sábado 5 de noviembre bajo el lema "Cuando el odio avanza, el orgullo resiste". Más de tres generaciones han marcado el paso de quienes recorrerán las avenidas principales de la Ciudad de Buenos Aires.

La manifestación comenzó el 2 de julio de 1992 con alrededor de 300 personas, en un contexto hostil que llevó a los participantes a usar máscaras de cartón, pañuelos o anteojos para ocultar su identidad, temiendo perder sus empleos o sufrir persecución policial.

El recorrido, como en la actualidad, se realizó desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

En 1993, los organizadores tomaron como referencia la primera marcha histórica a nivel mundial, que se llevó a cabo el 28 de junio de 1970, en conmemoración del primer aniversario de los disturbios en Stonewall, un evento crucial para el movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.

La segunda movilización en Argentina planteó demandas concretas: inclusión en la Ley Antidiscriminatoria, unión civil para parejas del mismo sexo y el fin de la persecución policial.

En 1994, los participantes marcharon bajo el lema "Visibles para ser libres e iguales", y más de 1000 personas asistieron al evento, que marcó el inicio del fin de las máscaras. Se exigió que la prohibición de la discriminación por orientación sexual fuera incorporada formalmente a la Constitución.

La cobertura mediática de la marcha de 1995 destacó figuras como Carlos Jáuregui, Mariela Muñoz, Rafael Freda, y artistas como Cris Miró, que revolucionó la escena artística nacional.

El año 1996 se recordará como el más triste, marcado por la crisis del VIH/Sida y el luto por la muerte de Jáuregui. En 1997, se decidió trasladar la marcha al primer sábado de noviembre, en conmemoración de la fundación de Nuestro Mundo, la primera organización del movimiento de liberación homosexual en el país.

La marcha de 1998 presentó el lema "Orgullo de ser, derecho a expresar", y en 1999, se reclamó la igualdad de derechos y la ley antidiscriminatoria. En esta última, el activismo trans, liderado por Lohana Berkins, denunció la persecución bajo nuevos "Códigos de Convivencia".

Para el año 2000, la convocatoria superó las 2.500 personas, y en 2001, se exigió unión civil y ley antidiscriminatoria. La movilización coincidió con la crisis económica del país.

En 2002, se aprobó la Ley de Unión Civil en Buenos Aires, el primer antecedente legal en América Latina que reconoció a parejas del mismo sexo.

La marcha de 2003 celebró la realización de las primeras bodas bajo la Ley de Unión Civil, aunque sin derechos de adopción. En 2004, se unió al reclamo por la extensión de derechos a nivel nacional.

El 2005 se centró en la agenda travesti-trans y la violencia institucional, con una movilización que superó las 10.000 personas.

En 2006, se exigió el Matrimonio Igualitario y una Ley de Identidad de Género, y en 2010, tras la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, se realizó la mayor celebración en la marcha.

La Ley de Identidad de Género se aprobó en 2012, permitiendo el cambio de nombre y sexo en el DNI. En 2015, el asesinato de Diana Sacayán marcó un hito en la marcha, que empezó a hablar de travesticidio y transfemicidio.

El 2016 fue un año de protesta contra el protocolo de la ministra Patricia Bullrich, con más de 250.000 personas en la marcha. Entre 2017 y 2019, se unificaron esfuerzos con el movimiento feminista, logrando más de 400.000 asistentes en 2019.

En 2020, la marcha fue virtual debido a la pandemia. En 2021, más de 500.000 personas desbordaron el centro porteño, celebrando el reconocimiento de identidades no binarias.

Entre 2022 y 2025, la participación superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas, con reclamos que incluían la reglamentación de la nueva Ley de VIH y la defensa de la Educación Sexual Integral.

La marcha de 2023 se centró en la lucha contra los discursos de extrema derecha, con el lema "Ni un ajuste más, ni un derecho menos".