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Taxistas niegan "mafia" en la terminal y acusan al denunciante de buscar conflicto

Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, rechazó la denuncia de un chofer que afirmó haber sido increpado por un grupo de colegas. Aseguró que solo le pidieron respetar la fila y que las aplicaciones no pueden levantar pasajeros en la parada exclusiva de taxis. 

04/11/2026 | 06:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Terminal de Córdoba.

FOTO: Terminal de Córdoba.

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La denuncia de un taxista por presuntas amenazas en la Terminal de Ómnibus de Córdoba generó un cruce de versiones. Mientras el chofer Esteban aseguró haber sido confrontado por un grupo de colegas al intentar sumarse a la fila, el titular del Sindicato de Peones de Taxis, Miguel Arias, salió a desmentir de plano la acusación: “Todo lo que dijo es una mentira”.

Arias sostuvo que el episodio no ocurrió como se relató y que el propio denunciante buscaba generar un conflicto.

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La versión del gremio

Según el dirigente, el taxista había ingresado a la terminal a dejar pasajeros y luego quiso cargar nuevamente sin respetar el orden: “Le dijeron: mirá, si vos querés cargar, anda y da la vuelta como lo hacemos todos, ponete en la fila y cargá”.

Arias negó que fueran 30 personas e indicó que se trató de cuatro compañeros, situación que estaría registrada en filmaciones. También rechazó de plano dos puntos sensibles de la denuncia:

• Que hubiera una menor dentro del auto.

• Que lo hubieran amenazado con quemarle el vehículo.

“Una menor nunca existió dentro del auto. (…) Y después de que lo amenazaron que le iban a quemar el auto, también es otra mentira”.

El trasfondo: la pelea por el trabajo

El dirigente vinculó el episodio con la presión que generan las aplicaciones de transporte, que —según dijo— buscan instalarse en los mejores lugares de la terminal.

“Está trabajando para que las aplicaciones se instalen dentro de la terminal y en el mejor lugar”.

Arias fue claro respecto de las reglas actuales: la parada dentro del predio es exclusiva para taxis amarillos. Ni los remises verdes ni los vehículos de aplicaciones están autorizados a levantar pasajeros en ese sector.

“Adentro donde nosotros estamos, no. (…) Si tratan de ingresar, nosotros decimos: acá no es tu lugar de trabajo”.

“No somos mafiosos”

Consultado sobre la existencia de grupos que controlan el acceso, Arias admitió que hay discusiones frecuentes por la falta de trabajo, pero rechazó el calificativo de “mafia”.

“Estamos defendiendo con uñas y dientes el poquito trabajo que nos queda. (…) Los mafiosos son unos pobres laburantes que trabajamos ahora por un plato de comida”.

Señaló además que la terminal cuenta con más de 200 cámaras, presencia policial y control de transporte, por lo que —afirmó— no es posible actuar al margen de la ley.

La posición municipal

Eduardo Ramírez, subsecretario de Movilidad y Tránsito, había señalado que la Municipalidad no tiene capacidad operativa para controlar las 24 horas y que, ante hechos de esta naturaleza, debe intervenir la Policía y la Justicia.

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Entrevista de Radioinforme 3.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la Terminal de Ómnibus de Córdoba? Un taxista denunció amenazas por parte de colegas al intentar sumarse a la fila.

¿Quién desmintió la acusación? El titular del Sindicato de Peones de Taxis, Miguel Arias, desmintió la denuncia del taxista Esteban.

¿Cuándo ocurrió el incidente? No se especifica una fecha exacta en el artículo, solo se menciona que fue un episodio reciente.

¿Dónde tuvo lugar el conflicto? En la Terminal de Ómnibus de Córdoba, específicamente en el área destinada a taxis.

¿Por qué se generó la tensión? La tensión se relaciona con la competencia entre taxis y aplicaciones de transporte por el acceso a los mejores lugares en la terminal.

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