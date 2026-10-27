Comenzó el armado de las Colectividades en Rosario: la fiesta será del 6 al 15 de noviembre
El predio del Parque Nacional a la Bandera ya muestra las primeras estructuras para recibir a más de 50 representaciones culturales, con propuestas gastronómicas y espectáculos. Las condiciones meteorológicas podrían modificar el cronograma.
27/10/2026 | 08:25Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Comenzaron a armar las carpas de Colectividades.
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Cadena 3 Rosario
El Parque Nacional a la Bandera comenzó a prepararse para una nueva edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades. Ya se observan las primeras carpas y estructuras en el predio, donde más de 50 representaciones culturales ofrecerán gastronomía, danzas y espectáculos durante diez noches, del 6 al 15 de noviembre.
Entre los primeros espacios en montaje se encuentran las carpas de Argentina, ubicadas en la zona posterior a los galpones, y la estructura de la colectividad croata, que prepara su tradicional barco de madera. También avanza la instalación del escenario principal, cuya estructura comenzará a tomar forma en los próximos días.
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Gastón Torres, director de Colectividades y Migraciones de la Municipalidad, destacó en Cadena 3 Rosario la participación de 32 instituciones en la Noche de Colectividades y anticipó detalles de la fiesta que se realizará del 6 al 15 de noviembre.
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La edición número 42 del encuentro tendrá entrada libre y abrirá todos los días a las 19. La propuesta reunirá sabores típicos de distintos países, música y expresiones culturales en uno de los eventos tradicionales de la ciudad.
Uno de los puntos de atención será el clima. Ante los pronósticos de lluvias asociados al fenómeno de El Niño, la organización realiza un seguimiento de las condiciones meteorológicas y trabaja en medidas preventivas. Aunque las fechas previstas se mantienen, cualquier modificación en el cronograma dependerá de la evolución del tiempo y de las decisiones que se comuniquen oficialmente.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué evento se está preparando en el Parque Nacional a la Bandera? Se está preparando el Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento? Del 6 al 15 de noviembre.
¿Cuántas representaciones culturales participarán? Más de 50 representaciones culturales ofrecerán diversas actividades.
¿Qué medidas se están tomando respecto al clima? Se realiza un seguimiento de las condiciones meteorológicas y se trabajan en medidas preventivas debido a pronósticos de lluvias.
¿Cuál es la entrada al evento? La entrada será libre y abrirá todos los días a las 19.