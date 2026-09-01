Exportaciones de Tucumán superan los 966 millones de dólares y muestran un crecimiento sostenido
Tucumán cierra 2025 con exportaciones que superan los 966 millones de dólares. El aceite esencial de limón lidera el crecimiento en el comercio exterior. Crece la tendencia en 2026.
01/09/2026 | 16:59Redacción Cadena 3
FOTO: Tucumán cerró un balance altamente positivo en su comercio exterior
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Audio. Exportaciones de Tucumán superan los 966 millones de dólares y muestran un crecimiento sostenido
Panorama Federal
Tucumán cerró un balance altamente positivo en su comercio exterior al alcanzar exportaciones por más de 966 millones de dólares en 2025, según los últimos datos procesados.
El sector manufacturero impulsó este crecimiento con el aceite esencial de limón como el principal motor de la economía provincial, generando 196 millones de dólares.
Además, la oferta tucumana llegó a 161 mercados con más de 220 productos. La tendencia es alcista y se consolida en 2026.
Durante el primer semestre, los envíos al exterior registraron una suba del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Esto afianza a la provincia como el tercer exportador del noroeste argentino.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
1. ¿Cuál fue el monto de las exportaciones de Tucumán en 2025?
Las exportaciones de Tucumán en 2025 alcanzaron más de 966 millones de dólares.
2. ¿Qué producto fue el principal motor de la economía provincial?
El aceite esencial de limón fue el principal motor de la economía provincial, generando 196 millones de dólares.
3. ¿A cuántos mercados llegó la oferta tucumana?
La oferta tucumana llegó a 161 mercados con más de 220 productos.
4. ¿Cuál fue el incremento en los envíos al exterior durante el primer semestre?
Los envíos al exterior registraron una suba del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
5. ¿Qué posición ocupa Tucumán en términos de exportación en el noroeste argentino?
Tucumán se afianza como el tercer exportador del noroeste argentino.