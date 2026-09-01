Exportaciones de Tucumán superan los 966 millones de dólares y muestran un crecimiento sostenido

FOTO: Tucumán cerró un balance altamente positivo en su comercio exterior

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Tucumán cerró un balance altamente positivo en su comercio exterior al alcanzar exportaciones por más de 966 millones de dólares en 2025, según los últimos datos procesados.

El sector manufacturero impulsó este crecimiento con el aceite esencial de limón como el principal motor de la economía provincial, generando 196 millones de dólares.

Además, la oferta tucumana llegó a 161 mercados con más de 220 productos. La tendencia es alcista y se consolida en 2026.

Durante el primer semestre, los envíos al exterior registraron una suba del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esto afianza a la provincia como el tercer exportador del noroeste argentino.

Informe de Gabriel Melián