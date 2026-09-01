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Aumentaron los despidos e informalidad laboral en Salta, según sindicato de empleados de comercio

El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Ángel Ortiz, denuncia un aumento en despidos e informalidad en el trabajo. La situación laboral en Salta se agrava.

01/09/2026 | 15:23Redacción Cadena 3

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El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Ángel Ortiz, declaró a Cadena 3 sobre el incremento de despidos e informalidad laboral en Salta. Según Ortiz, "se ha empezado a magnificar la no registración de los trabajadores".

Señaló que este fenómeno se relaciona con la reforma laboral. "Los trabajadores registrados se hacen renunciar de jornada completa para registrar media jornada y seguir laborando con la jornada completa, recibiendo la mitad del sueldo en blanco y la mitad en negro", explicó.

Además, estimó que en localidades como Salta Capital y Valle del Hermoso se han perdido alrededor de mil trabajadores registrados. "Si no más el número de los registrados", agregó Ortiz.

También mencionó que hay desvinculaciones entre aquellos trabajadores que no están registrados, lo que agrava la situación laboral en la región.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué fenómeno se está observando en Salta? Se está observando un incremento de despidos e informalidad laboral.

¿Quién es el principal portavoz de esta situación? El principal portavoz es Ángel Ortiz, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio.

¿Cuándo se magnifica la no registración de trabajadores? Se ha comenzado a magnificar recientemente, según Ortiz.

¿Dónde se han perdido trabajadores registrados? En localidades como Salta Capital y Valle del Hermoso.

¿Por qué se produce esta informalidad laboral? Se produce debido a la reforma laboral y a prácticas de registro de media jornada que ocultan la jornada completa.

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