Un luchador de artes marciales perdió la vida en ataque racista en suburbios de París

El hombre que perdió la vida en un tiroteo el pasado viernes en los suburbios de París era un luchador aficionado de artes marciales mixtas, según lo informado por su club, que identificó a la víctima de lo que las autoridades francesas calificaron como un ataque con motivación racial.

La Atch Academy, ubicada en Aubervilliers, al norte de la capital francesa, identificó al fallecido como Pengo Bossio Wangi, de 26 años, y le rindió homenaje a través de un comunicado en Instagram. Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente el nombre de la víctima.

El club recordó a Pengo con cariño, destacando su sonrisa, energía y generosidad. "Nada justifica que se arrebate una vida de esta manera", expresaron en su mensaje. El ataque dejó al menos cinco heridos, entre ellos, una niña de 12 años, cuando un atacante disparó desde un vehículo en tres diferentes puntos de Trappes y La Verrière, según las autoridades.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció el mismo día del incidente, calificándolo como "un atentado terrorista racista" y señaló que las víctimas fueron atacadas por el "color de su piel o su religión percibida". Posteriormente, un sospechoso fue detenido poco después de la balacera, y la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha tomado el caso bajo su jurisdicción.