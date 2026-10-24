Un luchador de artes marciales perdió la vida en ataque racista en suburbios de París
Un joven de 26 años, identificado como Pengo Bossio Wangi, fue víctima de un tiroteo en un ataque racista en los suburbios parisinos. Otras cinco personas resultaron heridas, incluida una niña de 12 años.
FOTO: Víctima mortal de presunto ataque racista cerca de París era un luchador de artes marciales
El hombre que perdió la vida en un tiroteo el pasado viernes en los suburbios de París era un luchador aficionado de artes marciales mixtas, según lo informado por su club, que identificó a la víctima de lo que las autoridades francesas calificaron como un ataque con motivación racial.
La Atch Academy, ubicada en Aubervilliers, al norte de la capital francesa, identificó al fallecido como Pengo Bossio Wangi, de 26 años, y le rindió homenaje a través de un comunicado en Instagram. Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente el nombre de la víctima.
El club recordó a Pengo con cariño, destacando su sonrisa, energía y generosidad. "Nada justifica que se arrebate una vida de esta manera", expresaron en su mensaje. El ataque dejó al menos cinco heridos, entre ellos, una niña de 12 años, cuando un atacante disparó desde un vehículo en tres diferentes puntos de Trappes y La Verrière, según las autoridades.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció el mismo día del incidente, calificándolo como "un atentado terrorista racista" y señaló que las víctimas fueron atacadas por el "color de su piel o su religión percibida". Posteriormente, un sospechoso fue detenido poco después de la balacera, y la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha tomado el caso bajo su jurisdicción.
Lectura rápida
¿Quién fue la víctima?
Pengo Bossio Wangi, un luchador aficionado de artes marciales mixtas de 26 años.
¿Qué ocurrió?
Un tiroteo en los suburbios de París resultó en la muerte de Pengo y heridas a otras cinco personas.
¿Cuándo sucedió?
El ataque ocurrió el pasado viernes.
¿Dónde sucedió?
En los suburbios de Trappes y La Verrière, cerca de París.
¿Por qué se considera un ataque racista?
El presidente Emmanuel Macron lo calificó como un "atentado terrorista racista" motivado por el color de piel de las víctimas.
[Fuente: AP]