Tensiones entre las Coreas: Kim Yo Jong responde a críticas del sur sobre fortificación fronteriza

Buenos Aires, 24 octubre (NA-Xinhua) — Una alta funcionaria de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) advirtió a la República de Corea que no interfiera en el proyecto de fortalecimiento de la RPDC a lo largo de la frontera sur, informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Kim Yo Jong, directora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, habló en respuesta a una reciente crítica por parte de Kim Byung-joo, asesor presidencial especial para la política de defensa de la República de Corea, según la información.

Kim subrayó la firme determinación de la RPDC de seguir adelante con "el proyecto permanente para la frontera sur", el cual describió como una "labor de reparación de la valla".

La RPDC no lleva a cabo una "provocación", sino que adopta una reacción justificada, afirmó, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

"Si se completa el proyecto de fortificación de la frontera sur, el peligro de un conflicto militar entre la RPDC y la República de Corea disminuirá considerablemente y se resolverán muchos problemas complejos", señaló la señora Kim.

El miércoles, un informe de la KCNA citó a la señora Kim diciendo que "antes de que termine octubre, los altavoces destinados a la guerra psicológica contra la República de Corea estarán en funcionamiento a lo largo de toda la frontera".

Asimismo, Kim advirtió que si los disparos de advertencia realizados por la República de Corea a lo largo de la frontera llegaran a causar daños reales a la seguridad territorial de la RPDC o a la integridad de su personal militar, los guardias fronterizos de su país no mostrarían "ninguna piedad".

También el miércoles, Kim Byung-joo criticó la amenaza de la RPDC de reanudar las emisiones por altavoz y exigió al país que se disculpara por sus acciones.

República de Corea pidió a la RPDC volver al diálogo

El Ministerio de Defensa de la República de Corea pidió a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) regresar a la mesa de diálogo para prevenir enfrentamientos accidentales en la frontera.

"Para reducir la brecha de percepciones y evitar choques militares accidentales, la RPDC debe dar un paso al frente y acudir a la mesa de diálogo, y deben cesar estas acciones", declaró Chung Binna, portavoz del Ministerio de Defensa, en una rueda de prensa.

Según Chung, el hecho de que ambas partes se limitan actualmente a emitir declaraciones públicas demuestra que todas las líneas directas militares oficiales intercoreanas están totalmente cortadas.

Este llamamiento se produjo mientras aumentaban las tensiones por la guerra psicológica transfronteriza.

Incluso el Ministerio de Defensa de la República de Corea lo propuso dos días seguidos ya que reiteró el ofrecimiento para celebrar conversaciones militares con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y confirmar de mutuo acuerdo la ubicación exacta de la línea de demarcación militar terrestre (MDL, por sus siglas en inglés), restablecer las líneas de comunicación militar y debatir medidas que eviten enfrentamientos accidentales en las zonas fronterizas.

El Ministerio de Defensa Nacional señaló en un comunicado que, de ser necesario, sería posible celebrar una reunión trilateral en la que participara el Mando de las Naciones Unidas.

Agregó que los horarios y lugares concretos podrían discutirse a través de la localidad fronteriza de Panmunjom, según un informe de Xinhua.

El 5 de octubre, la República de Corea afirmó que una explosión ocurrida el 21 de septiembre en la zona desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés) había sido provocada por minas terrestres "colocadas por la RPDC", que causaron heridas a tres militares surcoreanos.

Teniendo en cuenta el enfrentamiento militar en la MDL entre los dos países, será difícil predecir qué otras situaciones podrían surgir si se sigue sin abordar la situación actual, advirtió el ministerio.

El ministerio explicó que, sin medidas concretas, los soldados de los dos países llevarán a cabo operaciones basándose en la ubicación de la MDL tal y como ellos la perciben, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan más enfrentamientos accidentales.

El 6 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la RPDC afirmó que la reciente explosión de una mina terrestre en la zona desmilitarizada era una "farsa" inventada y decidida unilateralmente por la República de Corea.

El intento de Seúl de achacar la responsabilidad del incidente a la RPDC y empañar su imagen internacional constituyó una grave provocación que no podía pasarse por alto, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea citando al ministerio.