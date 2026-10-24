Un joven de 20 años murió baleado y una chica resultó herida en zona oeste

Un joven de 20 años murió este sábado tras recibir un disparo en el abdomen en la zona de Espinosa y Cerrillo, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 19, en circunstancias que son investigadas y que, de acuerdo con las primeras actuaciones, se habría originado a partir de un conflicto entre varias personas.

El joven fue encontrado inconsciente por personal policial y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se constató su fallecimiento a las 20.58. En el mismo episodio, una joven de 19 años sufrió una herida de arma de fuego en el flanco izquierdo del abdomen y fue llevada al mismo centro de salud en un vehículo particular.

En el lugar del ataque fueron encontradas cinco vainas servidas. La zona quedó preservada para el trabajo de los investigadores y se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo de las actuaciones para determinar cómo ocurrió el hecho e identificar a los responsables.