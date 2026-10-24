Un joven de 20 años murió baleado y una chica resultó herida en zona oeste
El hecho ocurrió alrededor de las 19 en Espinosa y Cerrillo. La víctima falleció en el HECA, mientras que la otra persona recibió un disparo en el abdomen y también fue trasladada al hospital. En el lugar hallaron cinco vainas servidas y la PDI investiga lo ocurrido.
24/10/2026 | 08:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Patrullero Rosario
Un joven de 20 años murió este sábado tras recibir un disparo en el abdomen en la zona de Espinosa y Cerrillo, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 19, en circunstancias que son investigadas y que, de acuerdo con las primeras actuaciones, se habría originado a partir de un conflicto entre varias personas.
El joven fue encontrado inconsciente por personal policial y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se constató su fallecimiento a las 20.58. En el mismo episodio, una joven de 19 años sufrió una herida de arma de fuego en el flanco izquierdo del abdomen y fue llevada al mismo centro de salud en un vehículo particular.
En el lugar del ataque fueron encontradas cinco vainas servidas. La zona quedó preservada para el trabajo de los investigadores y se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo de las actuaciones para determinar cómo ocurrió el hecho e identificar a los responsables.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un joven de 20 años fue asesinado tras recibir un disparo en el abdomen en Rosario.
¿Quiénes están involucrados? Un joven de 20 años falleció y una joven de 19 años resultó herida.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió el sábado, alrededor de las 19 horas.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la zona de Espinosa y Cerrillo, en Rosario.
¿Cómo se está investigando? La Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de las actuaciones para esclarecer el conflicto y encontrar a los responsables.