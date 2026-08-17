Trump acusa a vándalos por el daño en el césped del National Mall tras el 4 de julio

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que el daño en el césped del National Mall, cerca del Monumento a los Soldados de la Segunda Guerra Mundial, es obra de vándalos. Este es el mismo lugar donde el mandatario organizó un escenario y reunió a miles de personas para las celebraciones del 4 de julio.

Trump realizó estas declaraciones a través de su red social, sin ofrecer explicaciones sobre por qué considera que el daño es atribuible a vandalismo y no a las actividades propias de las festividades. En su publicación, incluyó una fotografía que muestra una extensa área de césped marrón, que antes estaba cubierta de hierba, junto al monumento.

"Miren lo que los vándalos le hicieron al césped que conecta el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial vandalizado y el Estanque Reflectante vandalizado, que en breve se abrirá de nuevo, y mejor que nunca", escribió el presidente en su red Truth Social.

"¡Cualquiera que piense que el Estanque Reflectante no fue vandalizado debería volver a la facultad de derecho!", añadió.

Este no es el primer caso en que Trump ha culpado a vándalos por daños en proyectos de renovación en Washington, a menudo sin pruebas que respalden sus afirmaciones. Recientemente, atacó a la fiscal federal Jeanine Pirro después de que su oficina determinara que los daños en el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln se debían a una construcción deficiente y no a vandalismo, como había sostenido el presidente.

Las autoridades anunciaron el viernes el arresto de una persona relacionada con actos de vandalismo en el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial, tras encontrarse pintadas con la frase "manos limpias dinero sucio". Se han presentado cargos contra Melissa L. Farris, quien ya había sido arrestada previamente por acampar en propiedad federal, aunque no en el área mencionada por Trump.

El césped que Trump destaca como vandalizado es el mismo donde se levantó un gran escenario y donde se congregaron multitudes para escuchar sus discursos y ver los fuegos artificiales en la celebración del 250º aniversario de Estados Unidos. Trump afirmó, sin pruebas, que más de 400,000 personas asistieron al evento, que fue interrumpido por una tormenta que lo obligó a posponer sus declaraciones.

Imágenes de ese momento, captadas por una cámara web en el Monumento a Washington, muestran un gran templete y áreas de asientos que cubrían la mayor parte del césped que Trump ahora dice que fue dañado. Fotografías de días posteriores revelaron a trabajadores retirando las estructuras y dejando al descubierto el césped marrón y deteriorado.

El 1 de agosto, Trump publicó otra imagen del mismo lugar, en la que se observan números que, según funcionarios federales, representan una amenaza contra él. En su publicación, los citó como prueba de vandalismo. "Puede que haya habido alguna dificultad con el contratista, ¡pero el daño principal fue causado por vándalos!", concluyó.

Esos números no aparecen en la imagen que Trump compartió el domingo.