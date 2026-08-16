Tragedia en Zimbabue: ya son 84 las víctimas del hundimiento de un ferry en el lago Kariba

FOTO: Recuperan 12 cuerpos más en el desastre de ferry en Zimbabue; la cifra de muertos aumenta a 84

HARARE, Zimbabue — Las autoridades del país africano están intensificando las labores de búsqueda en el lago Kariba, donde un ferry sobrecargado se hundió la semana pasada, aumentando la cifra de muertos a 84. La tragedia, que ocurrió el martes, ha dejado a muchos en estado de duelo y conmocionados por la magnitud del desastre.

La policía local informó que el número de fallecidos se incrementó de 72 a 84 a medida que se recuperaban más cuerpos del agua. Además, la agencia de gestión de desastres de Zimbabue ha confirmado que 77 personas han sido rescatadas desde el trágico suceso. Los informes iniciales indicaban que el ferry, que tenía capacidad para 90 personas, podría haber transportado hasta 153 pasajeros en el momento del accidente.

Las condiciones climáticas fueron adversas, con fuertes olas que contribuyeron al hundimiento del ferry. La policía ha señalado que las operaciones de búsqueda se mantienen activas para recuperar a las víctimas que aún están desaparecidas.

El ferry realizaba un recorrido entre la localidad de Kariba y comunidades rurales y pesqueras del noroeste del país, donde las carreteras están en mal estado y el transporte público es limitado. Entre los fallecidos se cuentan 18 niños, siendo el más pequeño de apenas un año de edad. De acuerdo a los datos proporcionados por la policía, 16 de las víctimas tenían 10 años o menos.

El lago Kariba, que se extiende por más de 200 kilómetros y es el lago artificial más grande del mundo por volumen, fue creado en la década de 1960 al represar el caudaloso río Zambezi. La frontera entre Zimbabue y Zambia atraviesa el centro de este lago, lo que lo convierte en un punto crucial para la navegación y el transporte entre ambos países.